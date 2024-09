Nel pomeriggio di ieri il carcere di Bellizzi-Avellino è stato teatro di un tentativo di evasione che ha coinvolto cinque detenuti. L’episodio è prontamente gestito dalle forze dell’ordine all’interno della casa circondariale, evitando che l’evasione avesse successo.

Dettagli dell’Incidente

I detenuti hanno cercato di evadere dal carcere, ma solo due di loro sono stati trovati e bloccati nel cortile interno, all’interno della cinta muraria. Gli altri tre, che avevano inizialmente tentato di fuggire insieme, sono intercettati e arrestati successivamente, sempre all’interno delle mura del carcere, prima che potessero uscire.

Problemi Strutturali e Richieste di Intervento

In una nota congiunta inviata al Prefetto Rossana Riflesso, i sindacati di polizia penitenziaria hanno sollevato preoccupazioni riguardo alle gravi problematiche che affliggono l’istituto penitenziario di Bellizzi-Avellino. Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di problemi che includono anche la sicurezza e la gestione del personale.

Precedente Tentativo di Evasione

Nei giorni scorsi, un altro detenuto era riuscito a scappare dalla struttura, ma successivamente fermato dalla Polizia nei pressi di un terminal bus. Questo evento ha ulteriormente messo in luce le difficoltà operative e le carenze nel sistema di sicurezza dell’istituto.

Azioni Future

Le autorità competenti stanno esaminando attentamente l’accaduto per prevenire ulteriori tentativi di evasione e per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno del carcere. I sindacati di polizia penitenziaria hanno chiesto interventi urgenti per risolvere le problematiche strutturali e operative, sottolineando l’importanza di garantire un ambiente sicuro sia per il personale che per i detenuti.