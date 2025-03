Antonio Gemignani, conosciuto sui social come “Papusciello”, è uno dei tiktoker più seguiti d’Italia, con oltre 150.000 follower. La sua popolarità è cresciuta grazie ai suoi video neomelodici e alle partecipazioni a programmi televisivi locali, che lo hanno reso una figura ben nota nel panorama dei social. Tuttavia, recentemente, il suo nome è finito sulle pagine di cronaca per motivi ben diversi: un’indagine per traffico di stupefacenti.

Chi è Antonio Gemignani, “Papusciello”?

Antonio Gemignani, meglio noto come Papusciello, è un tiktoker che ha saputo costruire una solida base di fan grazie ai suoi contenuti leggeri e divertenti. Nei suoi video, l’artista spesso canta canzoni neomelodiche, intrattenendo i suoi follower con la sua personalità e il suo stile unico. Papusciello ha acquisito popolarità anche per la sua presenza in programmi televisivi delle emittenti locali, dove la sua figura ha suscitato curiosità e simpatia.

L’Inchiesta sulla Rete di Spaccio: Cosa è Successo?

Nonostante la sua immagine da tiktoker spensierato, Papusciello si trova ora coinvolto in un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata, che ha messo in luce un vasto traffico di stupefacenti che coinvolge numerose località delle province di Napoli e Salerno, tra cui Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. L’indagine ha portato all’esecuzione di 51 misure cautelari, con 15 arresti in carcere, 17 arresti domiciliari e 19 indagati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La Posizione di Papusciello Nell’Inchiesta

Gemignani è uno dei 51 indagati, ma la sua posizione è diversa da quella degli altri coinvolti. Il tiktoker è sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una misura meno severa rispetto agli arresti, ma comunque un segno che le autorità lo ritengono coinvolto nelle indagini. Nonostante l’ordinanza a suo carico, Antonio Gemignani è risultato irreperibile al momento dell’esecuzione della misura cautelare.

La sua assenza è stata notata, ma la vicenda ha preso una piega inaspettata quando, nel corso della giornata, Gemignani ha pubblicato un video su TikTok, dove si mostrava mentre cantava una canzone neomelodica in una località spagnola. Questo ha sollevato molte domande riguardo al suo comportamento e alle ragioni della sua irreperibilità.