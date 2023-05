La Procura di Nola ha chiesto il processo per il 55enne che il primo novembre 2022 ha investito Rosa Romanelli, la 76enne di Saviano mentre stava attraversando la strada. L’anziana cadde pesantemente a terra battendo la testa e riportando gravissimi politraumi. Giunse in condizioni disperate all’ospedale civile di Nola, dove è morta il giorno dopo l’incidente. L’uomo, anch’egli di Saviano, è accusato di omicidio stradale. Il Gup Teresa Valentino ha fissato per le 10 dell’8 settembre 2023 l’udienza preliminare di un processo.

Il decesso – come confermato dall’autopsia sulla salma disposta dal pubblico ministero Martina Salvati, affidata al medico legale Antonio Palmieri e alla quale ha partecipato il consulente tecnico dello Studio3A Bruno Liguori – fu dovuto unicamente alle conseguenze dell’incidente. I familiari della vittima – il marito, due figli e diversi fratelli – sono assistiti da Studio3A-Valore S.p.A.