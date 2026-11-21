I NUMERI Violenza di genere, oltre 2500 codici rossi in provincia di Napoli

505 arresti e 1.863 persone denunciate a piede libero

Sei Codici Rossi attivati ogni giorno, 505 arresti e 1.863 persone denunciate a piede libero. Sono i numeri dell’attività svolta dai Carabinieri nella provincia di Napoli per contrastare la violenza di genere nel periodo compreso tra novembre 2025 e novembre 2026. Un bilancio che restituisce la dimensione di un fenomeno ancora profondamente radicato e che, in molti casi, si consuma lontano dagli occhi degli altri, tra le mura domestiche e all’interno di relazioni affettive segnate da sopraffazione e paura.In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comando provinciale dell’Arma rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di abuso, indicando nell’ascolto delle vittime e nella tempestività degli interventi due strumenti fondamentali per evitare che le situazioni di pericolo si aggravino.2.368 Codici Rossi in dodici mesiNel periodo preso in esame sono stati attivati complessivamente 2.368 Codici Rossi, il percorso di tutela previsto per le persone vittime di violenza domestica e di genere. Tradotto nella quotidianità, significa una media di circa sei interventi al giorno, gestiti attraverso le Tenenze e le Stazioni dei Carabinieri distribuite sul territorio provinciale.L’attività ha portato a 505 arresti, tra cui 15 eseguiti in flagranza differita, e a 1.863 denunce in stato di libertà. Secondo i dati diffusi dall’Arma, si tratta di un arresto ogni 19 ore. Tra i reati riconducibili alla violenza di genere, il 75% riguarda maltrattamenti in famiglia e stalking.Numeri che non rappresentano soltanto l’attività investigativa e repressiva, ma anche la diffusione di comportamenti violenti che possono manifestarsi attraverso forme diverse, spesso prima ancora che si arrivi a un’aggressione fisica.Il problema del silenzio: molte donne denunciano per la prima voltaUno degli aspetti sui quali il Comando provinciale richiama maggiormente l’attenzione riguarda il ritardo con cui molte vittime trovano la forza di chiedere aiuto. In numerosi casi, le donne che si rivolgono ai Carabinieri non avevano mai denunciato prima le violenze subite.La prima richiesta di intervento arriva spesso dopo un lungo periodo di minacce, umiliazioni, controllo e maltrattamenti. Non di rado, il primo episodio conosciuto dalle forze dell’ordine emerge proprio durante un intervento effettuato nell’abitazione della vittima.Dietro il silenzio possono esserci la paura di nuove ritorsioni, la vergogna, la dipendenza economica o affettiva, il timore di non essere credute e la preoccupazione per i figli. In altri casi, a trattenere le donne è la speranza che il comportamento violento del partner possa cambiare e che le aggressioni non si ripetano.L’Arma sottolinea però l’importanza di non aspettare che la situazione precipiti. Il silenzio non è una responsabilità della vittima e chiedere aiuto già davanti ai primi segnali di violenza può consentire di intervenire prima che il rischio aumenti.Non soltanto violenza fisica: i segnali da non sottovalutareLa violenza di genere non coincide esclusivamente con percosse e aggressioni. Può assumere la forma di minacce, intimidazioni, controllo ossessivo, isolamento dalle relazioni sociali, persecuzioni e limitazioni dell’autonomia economica.Comportamenti che, soprattutto quando diventano ripetuti, possono rappresentare segnali di una situazione di crescente pericolosità. Per questo i Carabinieri puntano sul personale formato, sull'ascolto delle persone coinvolte e sul monitoraggio dei casi a rischio.Un ruolo importante viene svolto anche attraverso la collaborazione con l’Autorità giudiziaria e con i servizi presenti sul territorio, così da coordinare gli interventi e garantire alle vittime protezione e sostegno.Cinque “Stanze tutta per sé” nelle caserme napoletaneAccanto all’attività operativa, sul territorio di Napoli e provincia sono disponibili cinque spazi dedicati all’accoglienza delle donne vittime di violenza, denominati “Stanze tutta per sé”.Si trovano nella caserma di Capodimonte, nella Compagnia di Caivano, alla Tenenza di Ercolano, nella caserma Podgora, sede del Comando Gruppo Napoli e della Compagnia Stella, e nella caserma Cesare Battisti della Compagnia Carabinieri di Bagnoli.Questi ambienti sono stati realizzati grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Unione italiana Soroptimist. Si tratta di locali riservati, pensati per offrire alle donne un contesto accogliente e protetto nel quale raccontare quanto subito e formalizzare una denuncia, lontano dalla rigidità degli uffici tradizionali.Sono luoghi in cui l’ascolto diventa parte integrante del percorso di tutela e nei quali le vittime possono trovare un primo punto di riferimento per uscire da una condizione di isolamento.Il 112 per le emergenze, il 1522 per chiedere aiutoIl Comando provinciale dei Carabinieri invita tutte le donne che subiscono violenza a non affrontare da sole la situazione e a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine.In caso di pericolo immediato è possibile chiamare il Numero Unico di Emergenza 112. Per ricevere ascolto, informazioni e orientamento è invece disponibile il 1522, servizio gratuito e attivo 24 ore su 24, anche in forma anonima.Il messaggio conclusivo lanciato dall’Arma è netto: «Il silenzio rischia di uccidere. Romperlo può salvare una vita».