IL SINISTRO Violento incidente tra auto e moto, ricoverati ragazza e ragazzo

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura stava attraversando la carreggiata per entrare in un distributore di carburante quando è sopraggiunto il motociclo

Una ragazza e un ragazzo sono ricoverati al Cardarelli e all'Ospedale del Mare dopo il violento impatto avvenuto all'altezza del civico 36. Le telecamere hanno ripreso la collisione, mentre la Polizia Locale lavora per ricostruire l'esatta dinamica.L'impatto durante la svolta verso il distributoreSono ancora in ospedale i due giovani rimasti feriti nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio nella zona dei Camaldoli, a Napoli. Viaggiavano insieme su una moto quando, intorno alle 15.30, si sono scontrati con un'automobile in via Camillo Guerra, nei pressi del civico 36.Secondo le prime ricostruzioni, la vettura stava attraversando la carreggiata per entrare in un distributore di carburante quando è sopraggiunto il motociclo. La collisione è stata particolarmente violenta: entrambi i ragazzi sono stati scaraventati lontano dalla moto e sono ricaduti sull'asfalto dopo un volo di diversi metri.I due feriti trasferiti in ospedali diversiLa ragazza è stata trasportata all'ospedale Antonio Cardarelli, mentre il giovane è stato accompagnato all'Ospedale del Mare. Entrambi hanno riportato lesioni e contusioni in diverse parti del corpo. Le informazioni disponibili riferiscono di ferite gravi, ma non forniscono ulteriori dettagli aggiornati sulle loro condizioni cliniche.Pesanti anche i danni ai mezzi coinvolti. La moto è rimasta completamente distrutta, mentre l'automobile rossa ha riportato danni tali da non poter proseguire la marcia ed è stata successivamente recuperata con un carro attrezzi.Le immagini delle telecamere mostrano lo schiantoA documentare la sequenza dell'incidente è un filmato registrato dalle telecamere di videosorveglianza, diffuso sui social dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi-Sinistra.Nel video si vede la vettura rossa impegnare la strada per dirigersi verso l'impianto di carburante. Dalla direzione opposta, proveniente dall'area dell'ospedale Monaldi, arriva la moto. Pochi istanti dopo avviene l'impatto, che sbalza entrambi i conducenti dal mezzo a due ruote.Le immagini restituiscono la violenza della collisione, ma sarà la ricostruzione degli investigatori a chiarire ogni elemento della dinamica e le eventuali responsabilità.Traffico in difficoltà e richiesta di interventiSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale, incaricata degli accertamenti. Le operazioni di soccorso e la gestione della strada hanno provocato rallentamenti nella viabilità dell'intera Zona Ospedaliera, protrattisi fino a tarda sera.Dopo l'accaduto è arrivata anche la richiesta di maggiori misure di sicurezza da parte del consigliere municipale Salvatore Passaro. Tra le proposte avanzate figurano una segnaletica più capillare e chiara, attraversamenti pedonali rialzati con funzione di dissuasori e l'installazione di autovelox.La richiesta riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza lungo un'arteria interessata da un incidente dalle conseguenze pesanti per i due giovani coinvolti.