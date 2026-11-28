L'OMICIDIO Vigilante ucciso, ipotesi della maxi-truffa

Il corpo senza vita di Avallone era stato scoperto il 12 ottobre scorso

Nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Walter Avallone, il metronotte di 55 anni trovato morto nella propria automobile ad Agropoli, in provincia di Salerno. È stato identificato l’uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e ritenuto di interesse investigativo: si tratta di un 59enne originario di Torino e residente a Battipaglia.Il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati è salito complessivamente a cinque. Oltre al giornalista e alla moglie, docente, già coinvolti nell’inchiesta, figurano il 59enne e altre due persone residenti a Battipaglia. Gli accertamenti della Procura di Vallo della Lucania si concentrano su una possibile pista economica, legata a un presunto giro di fatture false e a un sistema che avrebbe permesso di evadere l’Iva e altre imposte.Il delitto nella B-Max bianca: il colpo esploso dal sedile passeggeroIl corpo senza vita di Avallone era stato scoperto il 12 ottobre scorso in località Trentova, all’interno della sua Ford B-Max bianca. Il vigilante presentava una profonda ferita alla gola, inizialmente descritta come causa del decesso.Gli accertamenti successivi avrebbero stabilito che la lesione era stata provocata da un proiettile calibro 7.65. L’ogiva era stata rinvenuta conficcata nella portiera sul lato del conducente. Secondo la ricostruzione investigativa, il colpo sarebbe stato esploso da una persona seduta sul sedile del passeggero.Un elemento che ha contribuito a orientare le verifiche sulla dinamica dell’omicidio e sulla possibile presenza di altre persone nell’automobile al momento dello sparo.Il giornalista e la moglie già iscritti nel registro degli indagatiNei giorni scorsi era emersa l'iscrizione nel registro degli indagati del giornalista e della moglie, entrambi sospettati di omicidio in concorso. Secondo quanto riportato, non sarebbe stato però nessuno dei due a premere il grilletto.La donna, assistita dall'avvocato Marco Nigro, è già stata ascoltata dagli inquirenti della Procura di Vallo della Lucania. Nel corso dell'audizione avrebbe sostenuto la propria estraneità ai fatti.Il legale ha successivamente precisato che la sua assistita si sarebbe trovata in casa nei momenti in cui è stato commesso l'omicidio. Il suo coinvolgimento nell'indagine sarebbe legato anche alla proprietà di un'automobile che, secondo gli accertamenti, si trovava nelle vicinanze del luogo del delitto.Non si è ancora svolto, invece, l'interrogatorio del compagno, assistito da un altro difensore.La pista economica e le due società riconducibili ad AvalloneIl possibile movente dell'omicidio sarebbe di natura economica. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il nome di Walter Avallone compare in due società, entrambe con sede a Eboli.La prima, costituita nel 2022 e attiva nel settore della produzione di contenuti digitali, lo avrebbe visto assumere il ruolo di amministratore unico dal novembre 2023.Nella seconda società, invece, Avallone sarebbe diventato socio unico il 29 maggio 2026. Dal luglio successivo sarebbe poi subentrato un altro degli indagati.È proprio attorno a queste attività che si svilupperebbe una parte importante dell'ipotesi investigativa. Le presunte irregolarità fiscali coinvolgerebbero il giornalista e due persone di Battipaglia: una donna di 38 anni, titolare di tre società operanti nei settori della formazione e della pubblicità, e un uomo di 40 anni, rappresentante legale di una società attiva nel comparto della comunicazione.L'ipotesi delle fatture false per evadere l'IvaSecondo l'accusa, i due professionisti avrebbero emesso fatture relative a operazioni inesistenti nei confronti della società gestita dal giornalista. La documentazione sarebbe stata poi utilizzata per evadere l'Iva e le imposte sui redditi nel periodo compreso tra il 2023 e il 2026.Gli investigatori stanno verificando se il presunto sistema di fatturazioni e i rapporti economici tra le società possano rappresentare il movente dell'uccisione del metronotte.L'identificazione del 59enne ripreso dalle telecamere e l'ampliamento del numero degli indagati rappresentano nuovi passaggi nell'inchiesta, che dovrà ora chiarire il ruolo di ciascuna delle cinque persone coinvolte e ricostruire eventuali collegamenti tra le presunte irregolarità fiscali e l'omicidio.Al momento si tratta di ipotesi investigative: le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie e tutti gli indagati restano presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.