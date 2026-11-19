LA LEGGE Via al condono: stop alle demolizioni

Il pacchetto di proposte concentra una parte significativa delle misure proprio sulla Campania

In Campania sono circa 330mila le pratiche di condono edilizio ancora in attesa di una definizione. Un arretrato enorme, che nella sola città di Napoli riguarda circa 42mila domande presentate nell’ambito delle tre sanatorie varate negli anni. Su questa situazione Fratelli d’Italia ha deciso di intervenire con sette emendamenti alla legge di Bilancio, che puntano a riaprire il confronto sulle procedure edilizie rimaste in sospeso.Il pacchetto di proposte concentra una parte significativa delle misure proprio sulla Campania. Tra gli interventi principali figurano la possibilità di rendere nuovamente esaminabili le domande relative al terzo condono del 2003 e la sospensione per due anni delle demolizioni sul territorio regionale. A queste misure si aggiungono l’ipotesi di regolarizzare alcune opere minori realizzate fino al 30 settembre 2025 e l'obbligo per i Comuni di concludere l’esame delle vecchie pratiche entro il 30 giugno 2027.Si tratta, al momento, di proposte contenute negli emendamenti alla manovra, il cui eventuale ingresso nella normativa dipenderà dall’iter parlamentare.Terzo condono, la proposta per riaprire le domande del 2003Uno degli interventi centrali porta la firma della deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. L’obiettivo è consentire nuovamente l’esame delle istanze presentate per il condono del 2003, estendendo la possibilità di sanatoria alle sei tipologie di illecito contemplate dalla normativa nazionale.La proposta prevede che le Regioni abbiano sessanta giorni di tempo per approvare una legge attuativa. Un passaggio che avrebbe particolare rilevanza in Campania, dove migliaia di pratiche sono ancora legate alle disposizioni del terzo condono.Il tema riguarda soprattutto le aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici: dal Vesuviano ai Campi Flegrei, dalla penisola sorrentina alla Costiera Amalfitana, fino alle isole. Territori nei quali la gestione degli abusi edilizi si intreccia con la tutela del paesaggio e con le condizioni di fragilità del territorio.Ischia, 27mila domande e centinaia di demolizioni definitiveTra le situazioni più delicate c’è quella di Ischia. Sull’isola sono state presentate complessivamente circa 27mila domande nell’ambito dei condoni del 1985, del 1994 e del 2003. Sono invece circa 600 gli immobili interessati da ordinanze definitive di demolizione.Un quadro particolarmente complesso, anche per la vulnerabilità idrogeologica dell’isola e per la presenza diffusa di vincoli. La gestione delle pratiche e degli abbattimenti rappresenta quindi uno dei nodi più sensibili dell’intero dossier campano.La moratoria di 24 mesi sugli abbattimentiUn altro emendamento, presentato dal deputato Gerolamo Cangiano, propone di sospendere per due anni le demolizioni in Campania. La moratoria riguarderebbe sia le ordinanze amministrative sia quelle disposte dall’autorità giudiziaria.La misura viene motivata dai proponenti anche con la situazione dei Campi Flegrei, interessati dall’emergenza bradisismica. Secondo questa impostazione, la sospensione temporanea dovrebbe evitare di aggravare le difficoltà abitative delle famiglie coinvolte.Non si tratterebbe, tuttavia, di una nuova sanatoria: l’intervento avrebbe natura temporanea e rinvierebbe l’esecuzione degli abbattimenti. Sarebbero comunque esclusi gli immobili per i quali siano state emesse specifiche ordinanze urgenti legate a gravi pericoli per l’incolumità pubblica.Regolarizzazione sismica e nuove possibilità per gli abusi minoriAltre proposte del pacchetto sono riconducibili agli emendamenti firmati da Massimo Milani. Una di queste introduce la possibilità di una regolarizzazione successiva per interventi realizzati senza il deposito del progetto o senza la preventiva autorizzazione sismica.Il testo prevede che il rilascio dell’autorizzazione sismica postuma possa sospendere le sanzioni amministrative ed escludere la configurabilità delle violazioni sismiche sul piano penale.Un'altra misura riguarda gli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici e ambientali. La regolarizzazione sarebbe possibile in presenza di un parere favorevole dell'autorità competente, mentre resterebbero esclusi gli interventi in contrasto con vincoli di inedificabilità assoluta già esistenti.Per alcune domande già respinte verrebbe inoltre prevista la possibilità di presentare una nuova istanza entro 180 giorni, anche quando il precedente diniego sia diventato definitivo.Il pacchetto comprende infine una proposta per regolarizzare opere minori completate entro il 30 settembre 2025. Tra gli interventi indicati figurano portici, tettoie, balconi, logge, restauri, manutenzioni straordinarie e determinate ristrutturazioni, purché non comportino aumenti complessivi di superficie o volumetria. Una possibilità che si estenderebbe oltre i tre condoni edilizi già previsti in passato.Iannone: «La sinistra non ha né sanato né abbattuto»A rivendicare l’iniziativa è il senatore Antonio Iannone, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, che da tempo sostiene la necessità di affrontare la questione delle pratiche edilizie rimaste senza risposta.«Fratelli d’Italia ha avuto il coraggio di mettere mano a una vicenda che si trascina da anni. La sinistra non ha né sanato né abbattuto», afferma Iannone, richiamando le proposte sulla riapertura del condono del 2003, sulla regolarizzazione delle opere minori e sulla sospensione degli abbattimenti.Il senatore aggiunge: «Da anni mi batto per fare un serio lavoro che ponga la parola fine alla vicenda che vivono migliaia di persone, soprattutto in Campania». E torna ad attaccare il centrosinistra: «La sinistra per anni non ha né abbattuto né sanato e ci sono migliaia di cittadini che vivono in un limbo, per lo Stato esistono solo per pagare». Infine, conclude: «Per anni sono stati solo a guardare».Le sette proposte aprono dunque un nuovo fronte nel dibattito sul governo dell’abusivismo edilizio in Campania. La loro eventuale approvazione dovrà fare i conti con l’iter della legge di Bilancio e con il delicato equilibrio tra la definizione delle vecchie pratiche, le esigenze abitative e la tutela dei territori sottoposti a vincoli.