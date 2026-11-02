IL TRUCCO Vano segreto nell'auto per trasportare la droga, preso torrese

All’interno era custodito un involucro termosaldato contenente circa 200 grammi di cocaina e un secondo pacchetto con circa 100 grammi di hashish

Un controllo stradale dei carabinieri ha portato al sequestro di circa 300 grammi di stupefacenti, oltre 10mila euro in contanti e tre smartphone. In carcere un 51enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine.Un controllo di routine per la viabilità si è trasformato in un’operazione contro lo spaccio di droga a San Felice a Cancello, nel Casertano. Sabato pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un uomo di 51 anni, originario di Torre del Greco e pluripregiudicato, dopo aver scoperto un vano nascosto all’interno dell’auto sulla quale viaggiava.L’intervento è scattato in pieno centro, quando i militari della locale stazione, agli ordini del maresciallo Olindo Camassa, hanno intimato l’alt a una Mercedes Classe B color oro. A bordo si trovavano il conducente, 51 anni, e un passeggero di 71 anni, anch’egli proveniente dal Napoletano e già noto alle forze dell’ordine.Il nascondiglio ricavato nel portabagagliDurante l’ispezione dell’abitacolo e della parte posteriore del veicolo, i carabinieri hanno individuato un vano segreto ricavato nel portabagagli. All’interno era custodito un involucro termosaldato contenente circa 200 grammi di cocaina e un secondo pacchetto con circa 100 grammi di hashish.La droga, per un peso complessivo di circa 300 grammi, è stata sequestrata. Nel corso della perquisizione personale, inoltre, i militari hanno trovato nelle tasche del 51enne 1.415 euro in contanti.Le perquisizioni nelle abitazioniL’attività investigativa è proseguita con le perquisizioni domiciliari, condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maddaloni insieme ai colleghi napoletani.Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti altri 8.610 euro in contanti, nascosti nelle abitazioni, oltre ad appunti manoscritti che gli investigatori ritengono possano costituire una contabilità del traffico di stupefacenti.Sequestrati anche tre smartphone, che saranno esaminati per ricostruire i contatti e gli eventuali collegamenti con altre persone coinvolte nell’attività illecita.Il 51enne trasferito in carcereIl bilancio complessivo dell’operazione comprende circa 300 grammi di droga, 10.025 euro in contanti e tre telefoni cellulari.Al termine delle attività, il 51enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La posizione del passeggero di 71 anni è rimasta distinta e nei suoi confronti, secondo quanto riferito, non è stato adottato alcun provvedimento.