TENSIONE Una 15enne minaccia l'allarme bomba a scuola: "Una goliardata"

La giovane è stata comunque denunciata per procurato allarme

Un messaggio pubblicato su Instagram per annunciare l'intenzione di collocare una bomba in una scuola di Catania ha fatto scattare gli accertamenti della Polizia di Stato. A scriverlo sarebbe stata una ragazza di 15 anni, ora denunciata per procurato allarme.Il contenuto era stato individuato dagli agenti della Digos durante un'attività di monitoraggio dei social network, svolta proprio per intercettare eventuali minacce rivolte a istituti scolastici e altri obiettivi sensibili.Le indagini della Digos portano alla minorenneDopo aver individuato il messaggio, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti sull'account utilizzato per la pubblicazione. Le verifiche hanno permesso di risalire all'intestatario del profilo e, successivamente, di accertare che dietro il contenuto c'era la figlia minorenne.Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione nell'abitazione della ragazza. L'attività non ha portato al ritrovamento di ordigni esplosivi né di elementi che indicassero la presenza di una bomba.La spiegazione della ragazzaDavanti ai poliziotti, la quindicenne avrebbe sostenuto di aver pubblicato quel messaggio soltanto per goliardia, senza avere realmente intenzione di mettere in atto la minaccia.La giovane è stata comunque denunciata per procurato allarme. L'episodio conferma come anche i contenuti diffusi attraverso i social network possano attivare verifiche da parte delle forze dell'ordine quando contengono minacce rivolte a scuole o luoghi pubblici.