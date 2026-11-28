LA TECNICA Truffano anziano con l'intelligenza artificiale

Un documento falso, inesistente nella realtà, ma realizzato per sembrare autentico: sulla tessera erano riportati nome, cognome e loghi dell’Arma

Due episodi, un unico copione: fingersi appartenenti all’Arma dei Carabinieri per conquistare la fiducia delle vittime e mettere a segno una truffa. I militari sono intervenuti a Licola, nel territorio di Napoli, dove hanno denunciato un uomo di 52 anni e uno di 35 per truffa aggravata. A Procida, invece, un settantenne è riuscito a riconoscere il raggiro e a evitare di cadere nella trappola.Licola, fermati con gioielli e un falso tesserino dei CarabinieriI due uomini sono stati fermati dai Carabinieri mentre viaggiavano a bordo di un’automobile. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato alcuni gioielli e, nelle tasche di uno dei due, un tesserino di riconoscimento con la dicitura «Assistente arma dei carabinieri – perito».Un documento falso, inesistente nella realtà, ma realizzato per sembrare autentico: sulla tessera erano riportati nome, cognome e loghi dell’Arma. Presente anche la fotografia di una persona in uniforme, verosimilmente creata attraverso l’intelligenza artificiale.Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di ricondurre i due uomini a una truffa commessa a Battipaglia, in provincia di Salerno, ai danni di un uomo di 85 anni. La merce è stata sequestrata e i gioielli saranno restituiti al legittimo proprietario.Procida, il settantenne riconosce il raggiro su WhatsAppUn altro tentativo di truffa è stato segnalato a Procida. In questo caso, nel mirino dei malintenzionati è finito un uomo di 70 anni, che però non si è lasciato ingannare.Sul suo smartphone è arrivata una chiamata tramite WhatsApp. A rendere più credibile il contatto era la fotografia del profilo, che mostrava un carabiniere in uniforme: si trattava, questa volta, dell’immagine di un militare realmente in servizio nel Nord Italia.L’interlocutore si è presentato come un carabiniere in servizio alla Stazione di Procida e ha informato l’uomo di un presunto bonifico bancario irregolare disposto sul suo conto corrente. Una storia costruita per allarmare la vittima e indurla probabilmente a fornire informazioni o a compiere operazioni.Il settantenne, già a conoscenza di questo genere di raggiri, ha intuito subito che qualcosa non tornava. Ha interrotto la conversazione e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le indagini.I due episodi richiamano l’attenzione sulle truffe in cui i malintenzionati sfruttano il nome e l’identità delle forze dell’ordine, arrivando a utilizzare documenti contraffatti e immagini di militari reali per rendere più convincenti le proprie richieste.