IN AUTO Truffa della pietra: "Non fermatevi"

L'automobilista afferma di aver visto una persona, sul lato sinistro della vettura, lanciare una pietra contro l'auto

Una segnalazione per mettere in guardia gli automobilisti e richiamare l'attenzione delle autorità su un presunto tentativo di truffa della pietra. È quanto racconta un conducente che riferisce di aver vissuto una brutta esperienza nella serata, intorno alle ore 19:15, lungo la strada Nola-Villa Literno, all'altezza di Caivano e in direzione Nola.Secondo il suo racconto, mentre era alla guida avrebbe avvertito un forte impatto contro la propria automobile. In quel momento si sarebbe accorto di essere vittima di un tentativo di quella che viene comunemente definita “truffa della pietra”, una tecnica con cui i malintenzionati simulano un urto o un danno al veicolo per indurre il conducente a fermarsi e avviare una richiesta di risarcimento.L'automobilista afferma di aver visto una persona, sul lato sinistro della vettura, lanciare una pietra contro l'auto. Ha quindi scelto di non fermarsi, accelerando e proseguendo la marcia. Fortunatamente, stando a quanto riferito, non sarebbe stato inseguito.L'auto segnalata: una Fiat 500X scuraNella segnalazione viene fornita anche una descrizione del veicolo sul quale si sarebbero trovati i presunti responsabili: una Fiat 500X di colore grigio scuro, quasi nero.Il conducente precisa di non essere riuscito a prendere il numero di targa. Viaggiava da solo e, nella concitazione del momento, era concentrato soprattutto sulla guida e sull'evitare manovre brusche che avrebbero potuto provocare incidenti o coinvolgere altri automobilisti.L'appello agli automobilisti e alle autoritàL'obiettivo della segnalazione è informare chi percorre abitualmente quel tratto della Nola-Villa Literno e invitare gli automobilisti a prestare attenzione in caso di urti sospetti o richieste di fermarsi da parte di altri conducenti.L'episodio, così come descritto dal testimone, viene portato all'attenzione delle autorità affinché possano essere valutati eventuali accertamenti. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non risultano ulteriori dettagli sull'identità delle persone coinvolte.La raccomandazione è di mantenere la calma, evitare reazioni impulsive e, in presenza di situazioni sospette, rivolgersi alle forze dell'ordine senza esporsi a ulteriori rischi.