IL DRAMMA Trovato senza vita in casa, era morto da giorni

Dall’appartamento, infatti, proveniva un odore persistente che aveva attirato l’attenzione dei residenti

Tragedia nella frazione di Villa, a Fisciano, in provincia di Salerno, dove un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Il ritrovamento è avvenuto dopo l’allarme lanciato da alcuni abitanti della zona, preoccupati per una situazione che da tempo destava sospetti.Dall’appartamento, infatti, proveniva un odore persistente che aveva attirato l’attenzione dei residenti. Di fronte a quella circostanza, alcuni di loro hanno deciso di chiedere l’intervento dei soccorritori.Necessario l’intervento dei vigili del fuocoPer accedere all’abitazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Mercato San Severino. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori si sono trovati davanti alla tragica scoperta: l’uomo era morto e per lui non c’era ormai più nulla da fare.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i volontari della Solidarietà di Fisciano, impegnati nelle attività successive al ritrovamento.Il decesso potrebbe risalire ad alcuni giorni primaSecondo le prime ricostruzioni, la morte potrebbe essere avvenuta diversi giorni prima del ritrovamento. Al momento non si esclude che il decesso sia riconducibile a cause naturali.Restano da chiarire le circostanze della morte, mentre gli accertamenti dovranno contribuire a definire con maggiore precisione quando l’uomo sia deceduto.