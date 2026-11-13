LA SCOPERTA Trovato con 35 chili di oro e argento, denunciato imprenditore

Al centro degli accertamenti un imprenditore attivo nella vendita all’ingrosso di gioielli e orologi

Un’attività commerciale nel settore dei gioielli e degli orologi sarebbe stata utilizzata, secondo l’ipotesi investigativa, per gestire operazioni non autorizzate di acquisto e permuta di metalli preziosi. È quanto emerso da un intervento della Guardia di finanza nel basso Salento, dove i militari hanno sequestrato un ingente quantitativo di oro e argento, per un valore stimato superiore agli 80mila euro.Al centro degli accertamenti un imprenditore attivo nella vendita all’ingrosso di gioielli e orologi, denunciato alla Procura di Lecce con le ipotesi di ricettazione e svolgimento abusivo dell’attività di compravendita e permuta di oggetti preziosi. L’indagine è partita da un controllo effettuato dai finanzieri della Compagnia di Otranto durante il quale l’uomo sarebbe stato trovato mentre trasportava oro senza le autorizzazioni richieste.Il controllo su strada fa scattare le verificheQuello che inizialmente appariva come un normale controllo della circolazione si è trasformato in un accertamento più ampio. Gli elementi raccolti dai militari durante il fermo hanno portato ad approfondire la posizione dell’imprenditore e a verificare la provenienza dei preziosi che aveva con sé.Le attività investigative sono state quindi estese anche agli immobili nella disponibilità dell’uomo. I finanzieri hanno eseguito perquisizioni nell’abitazione e in un vecchio esercizio commerciale riconducibile all'imprenditore, dove sono stati trovati altri oggetti in metallo prezioso e denaro contante.Il materiale sequestrato: oro, argento e contantiIl bilancio dell’operazione comprende 465 grammi di oro, circa 35 chilogrammi di preziosi in argento e mille euro in contanti. Il valore complessivo del materiale sottoposto a sequestro supera gli 80mila euro.Secondo la ricostruzione iniziale degli investigatori, il denaro potrebbe essere collegato alle operazioni commerciali contestate, mentre sui preziosi sono in corso verifiche per ricostruirne la provenienza. Il sequestro mira a preservare i beni in attesa degli ulteriori accertamenti giudiziari.L’ipotesi dell’attività abusiva dietro la copertura commercialeUno degli aspetti centrali dell’inchiesta riguarda il presunto utilizzo dell’attività all’ingrosso come copertura per operazioni di compravendita e permuta di oro e argento svolte senza i requisiti previsti.In particolare, dai primi riscontri sarebbe emerso che l’imprenditore non risultava iscritto al registro degli operatori professionali tenuto dall’Organismo agenti e mediatori, l’OAM. Un’iscrizione necessaria per esercitare regolarmente questo specifico tipo di attività.Gli investigatori ipotizzano dunque che l’uomo abbia effettuato transazioni di preziosi al di fuori del quadro autorizzativo, utilizzando la propria posizione commerciale per mascherare un’attività non consentita.Accertamenti ancora in corso sulla provenienza dei preziosiL’indagine non si ferma al materiale recuperato. La Guardia di finanza sta proseguendo gli approfondimenti per ricostruire l’intera filiera di approvvigionamento dei gioielli e dei metalli sequestrati, individuando eventuali fornitori e verificando i passaggi attraverso i quali i beni sarebbero arrivati nella disponibilità dell’imprenditore.Un ulteriore fronte riguarda la documentazione contabile e gli aspetti fiscali delle operazioni sospette, per accertare se siano stati rispettati gli obblighi previsti per le transazioni commerciali.La denuncia rappresenta al momento un’ipotesi accusatoria: le responsabilità dell’imprenditore dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.