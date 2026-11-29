L'AGGUATO Trovato a terra con una ferita da arma da fuoco alla gamba

l’uomo è stato ascoltato dai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto

Un uomo di origine ghanese è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco nel quartiere di Destra Volturno, a Castel Volturno. L’intervento del 118 è scattato nel pomeriggio di sabato, quando il cittadino straniero è stato trovato riverso sulla strada con una profonda lesione a una gamba.I sanitari lo hanno trasferito al pronto soccorso della clinica Pineta Grande, dove i medici hanno provveduto a stabilizzarne le condizioni. Durante le cure sono stati individuati ed estratti dall’arto alcuni proiettili.Dimesso con 45 giorni di prognosiIl paziente è rimasto sotto osservazione per circa 24 ore. Successivamente è stato dimesso dalla struttura sanitaria con una prognosi di 45 giorni.Nel frattempo, l’uomo è stato ascoltato dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze del ferimento. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulla dinamica dell’aggressione né sull’eventuale responsabile.Dalle informazioni fornite dai militari emerge che il ferito risulta residente regolarmente nel territorio domizio e ha precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini proseguono per individuare il contesto in cui è maturato l’episodio e ricostruire l’accaduto.