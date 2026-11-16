I RISCHI Troppi pericolo sul territorio: allerta frane in Campania

La criticità non dipende necessariamente dall'arrivo di ulteriori piogge intense

Le piogge che hanno interessato la Campania negli ultimi giorni continuano a produrre effetti sul territorio. Anche se non sono attesi nuovi temporali, il terreno ha assorbito una quantità significativa di acqua e permane il rischio di fenomeni franosi e di instabilità dei versanti. Per questa ragione il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha disposto una proroga dell'allerta meteo di colore giallo, limitatamente alla zona 3.Il provvedimento riguarda la Penisola Sorrentina-Amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini. La nuova fase di attenzione scatterà alla mezzanotte, una volta conclusa l'allerta già in vigore, e resterà attiva fino alle ore 12 di martedì 17 novembre.Il rischio residuo dopo le precipitazioniLa criticità non dipende necessariamente dall'arrivo di ulteriori piogge intense. A preoccupare è soprattutto la condizione dei suoli, ancora saturi dopo le precipitazioni dei giorni scorsi. In queste circostanze anche fenomeni localizzati possono favorire il movimento di materiali lungo i pendii e compromettere la stabilità di alcune aree.Tra gli effetti possibili vengono segnalati ruscellamenti superficiali con trasporto di detriti, caduta di massi e frane. L'attenzione dovrà essere particolarmente alta lungo la Penisola Sorrentina e quella Amalfitana, dove le caratteristiche del territorio rendono necessario monitorare con cura i versanti e le zone esposte.Il calendario delle allerte in CampaniaLa Protezione civile ha riepilogato due diverse fasi di allerta. Fino alle 23.59 di lunedì 16 novembre resta attivo il codice giallo su tutto il territorio regionale, in base al precedente avviso.Dalla mezzanotte e fino alle 12 di martedì 17 novembre, invece, il livello giallo proseguirà esclusivamente sulla zona 3, ma per il rischio idrogeologico residuo legato alla saturazione dei terreni.La proroga invita quindi a non abbassare l'attenzione anche dopo la fine delle precipitazioni: il quadro di pericolo può infatti persistere per diverse ore, soprattutto nelle aree collinari e lungo i pendii maggiormente esposti.