TEMPORALI Tromba d'aria fa gravi danni al cimitero

Le raffiche hanno divelto parti delle coperture, staccato lucernari e scaraventato a terra diversi oggetti

Una notte di maltempo ha lasciato dietro di sé allagamenti, ostacoli alla circolazione e danni alle strutture in diversi comuni del Casertano. Le precipitazioni particolarmente intense hanno messo in difficoltà soprattutto la viabilità urbana, costringendo a chiudere temporaneamente uno dei principali sottopassi del capoluogo. Nella provincia, invece, una tromba d'aria ha investito la periferia di Pignataro Maggiore, provocando danni a una parte del cimitero.Caserta, il sottopasso riaperto soltanto in tarda mattinataNel capoluogo le conseguenze più rilevanti si sono concentrate nell'area del sottopasso Maria Amalia di Sassonia, tra viale Ellittico e viale Carlo III. L'accumulo di acqua piovana ha reso necessario vietare il transito ai veicoli, con inevitabili ripercussioni sugli spostamenti dei cittadini.A determinare l'allagamento sarebbero stati, ancora una volta, problemi agli impianti destinati al drenaggio e al sollevamento delle acque meteoriche. La situazione è tornata alla normalità soltanto nelle ore finali della mattinata, quando il passaggio è stato nuovamente reso disponibile.Altre criticità sono state segnalate in via Sossietta Scialla e in corrispondenza delle rotatorie della zona Tuoro-Garzano. In via Battisti, inoltre, il maltempo ha provocato la caduta di alcuni rami e il distacco di un elemento metallico da un edificio.Pignataro Maggiore, la tromba d'aria danneggia il camposantoMomenti di apprensione all'alba a Pignataro Maggiore, dove una tromba d'aria ha investito la zona periferica del paese, colpendo anche il cimitero comunale. Le raffiche hanno divelto parti delle coperture, staccato lucernari e scaraventato a terra diversi oggetti, lasciando detriti nell'area interessata.I tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo e documentato i danni. Per evitare rischi ai visitatori, la porzione coinvolta è stata immediatamente chiusa al pubblico.Il sindaco Cesare Cuccaro ha chiarito che, dalle prime verifiche, non sono emersi cedimenti né lesioni strutturali. Gli interventi di pulizia e rimozione dei materiali danneggiati sono stati programmati a partire da oggi e saranno sostenuti dall'associazione concessionaria della struttura, la Onlus Atduc, responsabile della manutenzione del settore settentrionale del camposanto.Il primo cittadino ha assicurato che l'amministrazione seguirà l'avanzamento dei lavori, affinché il ripristino avvenga rapidamente e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. La restante parte del cimitero non ha riportato problemi e continuerà a essere accessibile anche nei prossimi giorni.Controlli sugli edifici pubblici e sulle scuoleDopo il passaggio della perturbazione, il Comune ha disposto verifiche anche sugli immobili scolastici e sulle strutture di propria competenza. Dai controlli, secondo quanto comunicato dall'amministrazione, non sono emerse situazioni di particolare criticità.Tra gli ambienti ispezionati c'è anche l'aula consiliare, che nelle settimane precedenti era stata interessata da infiltrazioni d'acqua attribuite a un errore durante alcuni lavori sugli impianti. Il sindaco ha riferito che il locale risulta ora asciutto.Francolise sommersa dall'acqua, sotto osservazione i corsi d'acquaLe piogge intense hanno interessato anche altri centri della provincia. A Francolise una precipitazione particolarmente violenta ha provocato l'allagamento di via Perrone, dove l'acqua ha invaso la carreggiata. Alcuni residenti sono intervenuti per liberare le caditoie e favorire il deflusso.Nel frattempo è proseguito il monitoraggio del Volturno e degli altri corsi d'acqua del territorio. Durante la giornata, il livello del fiume è rimasto particolarmente basso e non sono state segnalate criticità riconducibili a un innalzamento delle acque.Il maltempo ha dunque prodotto disagi diffusi, con situazioni diverse da comune a comune: dalla viabilità compromessa nel capoluogo ai danni causati dal vento a Pignataro, fino agli allagamenti registrati nell'Agro casertano.