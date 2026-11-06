L'INCIDENTE Tir si ribalta in autostrada, camionista ferito

Tra le ipotesi al vaglio vi sono un possibile malore del conducente, un colpo di sonno o altre circostanze accidentali

Incidente stradale nel tardo pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, al chilometro 9, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion motrice ha perso il controllo e si è ribaltato sulla carreggiata.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Salerno, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell'incidente e avviato le operazioni di soccorso. Il conducente del mezzo pesante era rimasto intrappolato nell'abitacolo ed è stato estratto dai caschi rossi.Una volta liberato, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito d'urgenza presso l'ospedale di Salerno. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.Restano da chiarire le cause dell'incidente. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un possibile malore del conducente, un colpo di sonno o altre circostanze accidentali che potrebbero aver provocato la perdita di controllo del mezzo.L'episodio sta causando temporanei rallentamenti alla circolazione lungo il tratto autostradale interessato, dove sono in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.