STALKING «Ti uccido, sei una morta che cammina». Arrestato il marito

Le persecuzioni sarebbero arrivate anche sul luogo di lavoro della donna impiegata come addetta alle pulizie in un albergo

Una minaccia di morte arrivata poche ore prima dell’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni a Pozzuoli. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della locale stazione con la modalità della flagranza differita, con l’accusa di atti persecutori nei confronti della moglie, una donna di 46 anni.A raccontare quanto stava accadendo è stata la stessa vittima, che si è presentata in caserma per denunciare una situazione di vessazioni e intimidazioni che, secondo la sua ricostruzione, andava avanti da mesi.La gelosia e l’aggressione sul posto di lavoroLa donna vive attualmente in provincia di Napoli, mentre il marito sarebbe rimasto in Emilia, dove in passato risiedeva l’intero nucleo familiare. Durante il periodo trascorso insieme, la 46enne avrebbe dovuto fare i conti con comportamenti sempre più pressanti da parte dell’uomo, legati alla sua gelosia.Le persecuzioni sarebbero arrivate anche sul luogo di lavoro della donna, impiegata come addetta alle pulizie in un albergo. In un’occasione il marito l’avrebbe raggiunta nella struttura e aggredita con alcuni schiaffi, perché non aveva risposto a una sua telefonata.Le minacce proseguite dopo il trasferimento in CampaniaIl trasferimento della donna in Campania non avrebbe interrotto le condotte contestate. Le intimidazioni sarebbero proseguite attraverso telefonate e messaggi WhatsApp, con toni sempre più minacciosi.Tra gli ultimi messaggi ricevuti, poche ore prima dell’arresto, una frase particolarmente grave: «Ti uccido, sei una morta che cammina». L’uomo avrebbe inoltre annunciato l’intenzione di raggiungerla in città per mettere in atto la minaccia.Il 44enne trovato vicino all’abitazione della moglieDopo la denuncia e gli accertamenti, i carabinieri hanno individuato il 44enne non lontano dall’abitazione della moglie. A quel punto è scattato l’arresto in flagranza differita per l’ipotesi di atti persecutori.L’uomo è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria. La sua posizione dovrà essere valutata nel corso del procedimento.