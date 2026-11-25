LA DENUNCIA Terrore per la titolare del bar: «Mi ha minacciata, poi ha lanciato bottiglie e pietre»

Il racconto è stato affidato a un lungo post, nel quale la commerciante spiega di avere deciso di parlare pubblicamente

Preoccupazione a Orta di Atella, in provincia di Caserta, dopo la denuncia pubblica della titolare del Bar Splendore, che sui social ha raccontato di essere stata ripetutamente molestata e minacciata da un uomo presentatosi più volte all'interno dell'attività commerciale. La donna, che gestisce il locale insieme al marito, riferisce anche di un episodio durante il quale l'uomo avrebbe lanciato bottiglie di birra e pietre, provocando momenti di forte tensione.Il racconto è stato affidato a un lungo post, nel quale la commerciante spiega di avere deciso di parlare pubblicamente perché «sinceramente terrorizzata» e perché ritiene importante mettere in guardia gli altri esercenti e i cittadini.Le molestie nel bar e le minacce: «Sarebbe tornato quando non ci fosse stata gente»Secondo quanto riferito dalla titolare, gli episodi si sarebbero verificati in più occasioni: da mercoledì a venerdì e nuovamente domenica, mentre la donna era impegnata a lavorare nel bar.L'uomo, racconta, l'avrebbe molestata verbalmente ripetutamente, arrivando anche a dirle più volte che sarebbe tornato quando nel locale non ci fosse stata altra gente.Di fronte alla situazione, la commerciante ha chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che le avrebbero consigliato di presentare denuncia.La donna racconta di essersi recata più volte presso le caserme di Marcianise e Orta di Atella, incontrando difficoltà nel completare la procedura. «Non immaginavo che riuscire a formalizzare una denuncia fosse così complicato: ci sono voluti due giorni», scrive nel post.La denuncia sarebbe stata infine redatta, ma alla commerciante sarebbe stato prospettato che il suo deposito avrebbe potuto interferire con la procedura di espulsione dell'uomo. Per questo, nella speranza che venisse comunque fermato ed espulso, avrebbe deciso di non depositarla.Domenica il ritorno nel locale e il lancio di bottiglie e pietreLa situazione, sempre secondo il racconto della donna, sarebbe ulteriormente peggiorata domenica, quando l'uomo si sarebbe ripresentato al Bar Splendore e avrebbe nuovamente preso di mira la titolare.A intervenire sarebbero stati il marito della donna e alcune persone presenti nel locale. Durante i momenti di tensione, l'uomo avrebbe iniziato a lanciare bottiglie di birra e sassi.Un comportamento che, secondo la commerciante, ha trasformato una serie di molestie verbali in una situazione di concreto timore per la propria incolumità.Nel post la donna riferisce inoltre che l'uomo sarebbe stato avvistato nuovamente nella giornata di oggi sul Vialone di Caserta. Da qui l'appello rivolto a chi vive o lavora nella zona, in particolare ai titolari di attività commerciali e a chi frequenta le aree vicine alle scuole.«Ho paura di restare sola nel mio posto di lavoro»La titolare descrive uno stato di forte preoccupazione, legato soprattutto alla possibilità che l'uomo possa tornare nel locale quando lei si trova da sola.«Adesso ho paura. Ho paura di restare sola nel mio stesso posto di lavoro, ho paura che possa tornare e ho paura che possa succedere qualcosa di ancora più grave», scrive.La donna invita quindi i cittadini a prestare attenzione, precisando di non voler alimentare inutilmente il panico, ma di voler evitare che altre persone possano trovarsi nella stessa situazione.Il messaggio si conclude con una riflessione sulla sicurezza delle donne e di chi lavora negli esercizi commerciali: «Nessuno dovrebbe avere paura di andare a lavorare, nessuna donna dovrebbe sentirsi indifesa nel proprio posto di lavoro e nessuno dovrebbe rischiare la propria incolumità per il semplice fatto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato».Al momento, il racconto della commerciante costituisce una testimonianza pubblicata sui social. Le circostanze riferite e gli eventuali provvedimenti delle autorità dovranno essere verificati attraverso gli accertamenti delle forze dell'ordine. In caso di nuove minacce o situazioni di pericolo, resta fondamentale rivolgersi immediatamente al 112.