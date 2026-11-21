LA STORIA "Temevo l'infarto, il tassista mi ha accompagnato gratis"

Protagonista della storia è Nathalie Mensitieri, avvocata napoletana residente al Vomero

Una corsa verso l'ospedale nata dalla paura di avere un infarto si è trasformata in un episodio di generosità. Protagonista della storia è Nathalie Mensitieri, avvocata napoletana residente al Vomero, che ha raccontato sui social quanto le è accaduto dopo aver preso un taxi per raggiungere rapidamente il pronto soccorso.

La professionista temeva di avere un problema cardiaco e, preoccupata per le proprie condizioni, aveva bisogno di arrivare al più presto in ospedale. In quel momento di forte apprensione, il tassista ha compreso la situazione e l'ha accompagnata a destinazione.

La sorpresa al momento di pagare

Una volta arrivati al pronto soccorso, però, è arrivata una sorpresa: il conducente ha deciso di non chiederle alcun compenso per il tragitto. Ha quindi rinunciato al pagamento della corsa, compiendo un gesto che ha colpito profondamente la passeggera.

È stata la stessa Mensitieri a condividere l'accaduto, raccontando soprattutto lo stupore e la gratitudine per l'attenzione ricevuta da una persona sconosciuta proprio mentre stava attraversando un momento di grande paura.

Un gesto semplice diventato una storia da condividere

Il racconto ha trovato rapidamente spazio sui social, dove ha suscitato interesse per il suo significato. Non un intervento straordinario né un gesto accompagnato da grandi dichiarazioni, ma una dimostrazione concreta di sensibilità verso chi si trova in difficoltà.

Per l'avvocata napoletana, quella corsa non è stata soltanto il tragitto necessario per raggiungere l'ospedale: il comportamento del tassista ha trasformato un momento di preoccupazione in un'esperienza di solidarietà difficile da dimenticare.