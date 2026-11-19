L'ACCORDO Targhe polacche, le intestazioni fittizie diventano impossibili

L’obiettivo è verificare che la documentazione dei mezzi corrisponda alla loro effettiva situazione

Tra 60mila e 68mila veicoli potrebbero essere coinvolti nel sistema delle immatricolazioni estere fittizie utilizzate per abbattere il costo delle assicurazioni. Un fenomeno che interessa soprattutto l’area di Napoli e che ha spinto i carabinieri a intensificare la cooperazione con le autorità polacche per individuare automobili e motocicli registrati formalmente in Polonia, ma utilizzati abitualmente in Italia.L’obiettivo è verificare che la documentazione dei mezzi corrisponda alla loro effettiva situazione e individuare eventuali irregolarità nelle registrazioni e nelle coperture assicurative.La collaborazione tra Italia e PoloniaPer rendere più efficaci i controlli è stata avviata una collaborazione tra l’Ufficio polacco degli assicuratori automobilistici (Pbuk), l’Ufficio centrale italiano (Uci) e l’Arma dei carabinieri.I rappresentanti dei due organismi assicurativi hanno incontrato i militari della Campania per migliorare lo scambio di informazioni, individuare le anomalie nelle immatricolazioni e verificare con maggiore precisione la posizione dei veicoli e dei rispettivi proprietari.Il meccanismo contestato si basa sulla registrazione dei mezzi all'estero, pur continuando a utilizzarli stabilmente sulle strade italiane. In questo modo sarebbe possibile beneficiare di tariffe assicurative decisamente inferiori rispetto a quelle applicate in Italia.Polizze da oltre mille euro contro i 165 euro medi in PoloniaLa convenienza economica è il principale incentivo del sistema. In Italia una polizza assicurativa può raggiungere costi compresi tra 1.200 e 1.500 euro, mentre in Polonia il premio medio indicato dal Pbuk si aggira intorno ai 165 euro.La differenza può quindi superare i mille euro per ogni automobile. Un risparmio significativo per chi utilizza questo sistema, ma che, secondo gli organismi coinvolti, produce conseguenze sul settore assicurativo e rende più complicata la ricostruzione della storia amministrativa dei veicoli.Le targhe straniere possono infatti ostacolare l'identificazione dei proprietari effettivi e la verifica della regolarità dei mezzi. Secondo le stime polacche, nei primi nove mesi del 2026 i danni economici collegati al fenomeno hanno raggiunto i 40 milioni di zloty, equivalenti a oltre nove milioni di euro.La cooperazione tra le autorità avrebbe già fatto registrare un primo risultato: le polizze settimanali stipulate da soggetti ritenuti collegati al sistema sarebbero diminuite da circa 300 a una ventina.La proposta italiana: assicurazione locale dopo trenta giorniSul fronte normativo, il governo italiano ha approvato un progetto di legge che punta a introdurre l'obbligo di condizioni assicurative locali per i veicoli con targa straniera utilizzati in Italia per più di trenta giorni.La misura mira a contrastare le situazioni in cui il luogo di immatricolazione formale non corrisponde a quello in cui il mezzo viene effettivamente impiegato in modo abituale.A Napoli il processo sulle targhe spagnole contraffatteIl fenomeno delle immatricolazioni irregolari non riguarda soltanto la Polonia. A Napoli è entrata nella fase dibattimentale un'inchiesta relativa a un presunto sistema di falsificazione di targhe e documenti di circolazione spagnoli.Davanti al Tribunale è imputato M.V., chiamato a rispondere delle contestazioni legate alla contraffazione della documentazione automobilistica.L'indagine era partita il 28 dicembre 2020, quando i carabinieri avevano sequestrato alcune vetture circolanti con targhe spagnole risultate false. Secondo la ricostruzione investigativa, alcuni proprietari di automobili regolarmente immatricolate in Italia si sarebbero rivolti all'imputato per ottenere targhe e carte di circolazione iberiche, pagando cifre comprese tra 700 e 1.200 euro.Il noleggio con una società risultata inesistenteIl servizio avrebbe compreso anche un contratto di noleggio intestato alla società Aleks Rent S.L., che dagli accertamenti internazionali è risultata inesistente. Le autorità spagnole, inoltre, non avrebbero mai rilasciato le immatricolazioni associate ai documenti utilizzati.L'inchiesta ha portato al sequestro di 30 automobili e alla trasmissione di 23 comunicazioni di notizia di reato riguardanti complessivamente 32 veicoli.Dalle verifiche sarebbe emerso che alcune vetture non erano mai state cancellate dagli archivi italiani, mentre altre risultavano radiate senza essere state successivamente immatricolate in Spagna. In alcuni casi, i proprietari si sarebbero accorti delle irregolarità e avrebbero deciso di rivolgersi alle autorità, presentando denunce e querele.Due vicende distinte, ma accomunate dall'utilizzo di documentazione estera per aggirare le regole italiane sulla circolazione e sull'assicurazione dei veicoli. Nel caso napoletano, le responsabilità contestate dovranno essere accertate nel corso del processo.