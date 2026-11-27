SOCIAL Su TikTok cercano truffatori per anziani: "Faremo un bel Natale"

Ricorrono le emoticon che richiamano le persone anziane e formule volutamente allusive

Le fotografie di oggetti d’oro appoggiati su una bilancia, l’emoticon di una donna anziana e poche parole apparentemente innocue: «Cerco corrieri». Poi le promesse, sempre allettanti: «Vi facciamo decollare» e «Vi facciamo fare un bel Natale». Annunci che, a una prima lettura, potrebbero sembrare proposte di lavoro generiche, ma che, nel contesto delle truffe agli anziani, assumono un significato ben più inquietante.L’ipotesi è che dietro questi messaggi pubblicati su TikTok si nascondano tentativi di reclutamento dei cosiddetti galoppini: persone incaricate di raggiungere le vittime delle truffe e ritirare per conto dei complici denaro e gioielli. Un ruolo operativo nelle organizzazioni criminali che colpiscono soprattutto le persone più fragili, spesso raggirate attraverso telefonate e storie costruite per spingerle a consegnare i propri risparmi.Le promesse di guadagni facili e il linguaggio in codiceNon è chiaro se alcuni degli annunci siano provocazioni o scherzi di cattivo gusto. La loro ripetizione, tuttavia, e la somiglianza dei contenuti alimentano il sospetto che possano avere uno scopo concreto.Su TikTok si trovano infatti diversi messaggi dello stesso tenore. In alcuni casi vengono promesse percentuali comprese tra il 30 e il 40 per cento, in altri si parla di mille euro subito. Ricorrono le emoticon che richiamano le persone anziane e formule volutamente allusive, come «non adatto ai deboli di cuore».I dettagli dell'attività non vengono spiegati pubblicamente. Chi prova a chiedere maggiori informazioni viene invitato a spostare la conversazione nei messaggi privati, dove è possibile proseguire senza lasciare ulteriori indicazioni visibili a tutti.La scelta delle parole non sarebbe casuale. Come osserva la giornalista Luciana Esposito su Napolitan, l'utilizzo di espressioni indirette, simboli ed emoticon potrebbe servire ad aggirare i sistemi di controllo della piattaforma. Il messaggio resta comprensibile per chi conosce il contesto, ma evita termini espliciti che potrebbero attirare l'attenzione dei moderatori o attivare i filtri automatici.Profili anonimi e annunci ripetuti da settimaneGli account sui quali compaiono questi appelli risultano anonimi e sostanzialmente monotematici. I contenuti sono spesso molto simili, con le stesse formule, le medesime promesse di guadagno e le stesse immagini o emoticon. Annunci ripetuti nel tempo, anche per settimane, che sembrano rivolgersi a una platea precisa di potenziali collaboratori.Il dubbio che non si tratti soltanto di provocazioni trova riscontro nelle informazioni raccolte sul fenomeno. Fonti investigative hanno confermato a Fanpage.it che le organizzazioni coinvolte nelle truffe agli anziani sono costantemente alla ricerca di nuovi galoppini, figure indispensabili per completare il raggiro e trasformare quanto sottratto alle vittime in denaro o beni materialmente recuperati dai complici.Nel reclutamento anche stranieri, persone senza fissa dimora e minorenniSecondo quanto riferito dalle fonti investigative, il reclutamento si sarebbe progressivamente allargato a persone con condizioni di particolare fragilità. Tra i soggetti avvicinati ci sarebbero anche cittadini stranieri e persone senza fissa dimora, spesso individuati tra chi vive situazioni di forte difficoltà economica e potrebbe essere più esposto alle promesse di guadagni immediati.Un ulteriore elemento riguarda il coinvolgimento di minorenni. La loro presenza sarebbe ricercata anche in considerazione del diverso trattamento sanzionatorio previsto per i giovani autori di reato e della possibilità di andare incontro a conseguenze giudiziarie meno pesanti rispetto a quelle applicabili agli adulti.Gli annunci sui social, dunque, potrebbero rappresentare una delle modalità attraverso cui le reti criminali cercano nuovi collaboratori, sfruttando un linguaggio allusivo e promesse di denaro facile. Un fenomeno che si intreccia con le truffe agli anziani e con il ruolo di chi, pur non ideando direttamente il raggiro, contribuisce a portarlo a termine ritirando dalle vittime contanti e preziosi.