IL CASO Stop alle ricerche di Georgia, è scomparsa da 18 giorni

L'attenzione degli investigatori si concentra ora sugli accertamenti tecnici e informatici avviati sui dispositivi della donna

Sono state sospese, almeno per il momento, le ricerche di Georgia Ghignola, l'insegnante di 42 anni domiciliata a Ottati, in provincia di Salerno, scomparsa dallo scorso 8 novembre. La decisione è stata presa dalla Prefettura salernitana, che ha disposto uno stop temporaneo in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Procura.L'attenzione degli investigatori si concentra ora sugli accertamenti tecnici e informatici avviati sui dispositivi della donna. Il cellulare e il computer erano stati trovati all'interno della sua automobile, una Fiat Doblò arancione, lasciata nei pressi di un'area picnic tra Controne e Castelcivita, lungo la Strada Regionale 488.Le analisi sui dispositivi per ricostruire gli ultimi contattiGli esiti degli accertamenti potrebbero fornire elementi utili per orientare le prossime attività investigative. In particolare, il telefono potrebbe aiutare a ricostruire gli ultimi contatti della 42enne, le sue frequentazioni e l'eventuale presenza di appuntamenti con altre persone prima della scomparsa.Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Tra le possibilità prese in considerazione dagli inquirenti figurano sia un allontanamento volontario sia quella di un gesto estremo. Saranno gli elementi raccolti durante le verifiche a contribuire alla ricostruzione della vicenda.La denuncia dell'ex marito e l'avvio delle ricercheL'allarme era scattato dopo la denuncia presentata dall'ex marito della donna, residente in provincia di Milano. Non riuscendo più a mettersi in contatto con lei da alcuni giorni, l'uomo si era rivolto alle forze dell'ordine.Era stato quindi attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, concentrando le operazioni nell'area in cui era stata individuata l'automobile della donna, nei pressi dell'area picnic «Le Sorgenti».Alle attività avevano partecipato i Vigili del Fuoco, il Nucleo Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e il nucleo SAF, specializzato negli interventi speleo-alpino-fluviali.Droni e perlustrazioni tra Controne e Foce SeleNei giorni successivi alla scomparsa i soccorritori avevano passato al setaccio diverse zone del territorio, anche con l'ausilio di droni. Le perlustrazioni avevano interessato soprattutto il territorio di Controne e si erano estese fino all'area di Foce Sele.Particolare attenzione era stata riservata alle insenature e ai punti più impervi e difficili da raggiungere, nell'ambito di un'attività di ricerca articolata sul territorio degli Alburni.Ora la ripresa delle operazioni e le eventuali nuove direttrici di intervento dipenderanno anche dalle indicazioni della Procura e dai risultati delle analisi sui dispositivi elettronici. La scomparsa di Georgia Ghignola resta al centro degli accertamenti.