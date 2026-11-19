SANITA' Stop ai ricoveri a Pineta Grande: è caos

Alla base della decisione ci sono i limiti di budget assegnati alla struttura

Da lunedì 23 novembre, alle 8 del mattino, il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno sospenderà tutti i ricoveri, sia programmati sia urgenti. Una decisione legata all'esaurimento delle risorse economiche assegnate alla struttura, che avrà conseguenze anche sulla gestione delle emergenze: chi arriverà al pronto soccorso con un infarto, un'emorragia o un politrauma verrà assistito fino alla stabilizzazione delle condizioni cliniche e successivamente trasferito in un altro ospedale.La comunicazione è contenuta in una lettera di tre pagine datata 16 novembre e indirizzata al presidente della Regione Campania Roberto Fico, alla Direzione generale Tutela della Salute guidata da Ugo Trama, al direttore generale dell'Asl Caserta Antonio Limone e al prefetto Lucia Volpe. La nota è stata trasmessa anche alla centrale operativa del 118 e, per conoscenza, al ministero della Salute.Il tetto di spesa quasi completamente esauritoAlla base della decisione ci sono i limiti di budget assegnati alla struttura. Nella lettera, firmata per la direzione di Pineta Grande Spa dal dottor Vincenzo Schiavone, viene indicato un tetto di spesa pari a 91,2 milioni di euro.Al 15 novembre risultavano già utilizzati 89,3 milioni, equivalenti al 97,8% delle risorse disponibili. Considerando il numero di accessi in emergenza-urgenza registrati nelle ultime settimane, la direzione prevede che il budget venga esaurito entro venerdì 20 novembre.Nel documento viene precisato che, una volta terminate le risorse, l'ospedale «non siamo tenuti ad effettuare prestazioni di ricovero senza copertura finanziaria».Il nuovo budget sospeso dal TarIl limite di 91,2 milioni di euro era stato fissato per il 2025 e successivamente applicato anche al 2026 in regime di proroga, attraverso una determina dell'Asl Caserta.Un nuovo tetto di spesa, pari a 95,4 milioni di euro, era stato previsto dalla delibera della giunta regionale numero 519 del 30 settembre 2026. Tuttavia, questo importo al momento non può essere applicato: lo stesso Pineta Grande Hospital ha impugnato il provvedimento davanti al Tar Campania e il 30 ottobre i giudici amministrativi hanno accolto la richiesta cautelare, sospendendo l'atto.La discussione nel merito è fissata per il prossimo 15 dicembre. Nel frattempo, la struttura sostiene di dover operare sulla base del precedente tetto di spesa, ormai prossimo all'esaurimento.Pronto soccorso aperto, ma solo per stabilizzare i pazientiPer il fine settimana del 21 e 22 novembre l'ospedale assicura la piena operatività, con l'obiettivo di non lasciare scoperta la rete dell'emergenza territoriale.Da lunedì 23 novembre, invece, il pronto soccorso continuerà ad accogliere i pazienti soltanto per gli interventi necessari alla stabilizzazione clinica. Non saranno più effettuati ricoveri, neppure nei casi urgenti. Una volta stabilizzate le condizioni, le persone che necessitano di ulteriori cure dovranno essere trasferite al Dea più vicino, «salvo eventuale evoluzione in exitus», come riportato nella comunicazione della direzione.Una prospettiva che riguarda anche pazienti con condizioni potenzialmente gravi, per i quali il trasferimento verso un'altra struttura potrebbe diventare necessario dopo la prima assistenza.Il nodo dei pazienti già ricoverati e dei posti lettoLa lettera affronta anche la situazione delle persone attualmente ricoverate. Per loro la continuità assistenziale viene garantita, ma soltanto «momentaneamente». La direzione chiede alla Regione di stabilire come procedere: trasferire i pazienti attraverso il servizio 118 oppure autorizzare il Pineta Grande a proseguire le cure fino alla dimissione, con i relativi costi a carico del Servizio sanitario regionale.Il trasferimento, tuttavia, potrebbe incontrare difficoltà legate alla disponibilità di posti letto. In provincia di Caserta, secondo i dati richiamati nella comunicazione, ci sono 2,1 posti letto ogni mille abitanti, a fronte dei 3,7 previsti dal decreto ministeriale 70 del 2015.La richiesta di intervento al prefettoNella parte conclusiva del documento, la direzione si rivolge direttamente al prefetto di Caserta, chiedendo misure per garantire l'ordine pubblico in vista delle possibili reazioni dei familiari dei pazienti.La preoccupazione riguarda soprattutto le persone in codice rosso o arancione che, pur avendo necessità di un ricovero urgente, potrebbero essere trasferite in un altro ospedale. Una situazione che, secondo quanto evidenziato dalla struttura, comporterebbe il rischio di un peggioramento delle condizioni cliniche durante l'attesa o il trasferimento.La direzione dichiara inoltre di non voler assumere responsabilità per eventuali ritardi degli enti competenti nella riorganizzazione della rete del 118. Nella lettera ricorda di aver inviato almeno sette comunicazioni sulla questione a partire dal 4 giugno e sottolinea che, da circa cinquant'anni, il pronto soccorso del Pineta Grande rappresenta un punto di riferimento per il litorale domizio.La sospensione dei ricoveri annunciata per lunedì apre dunque una questione che coinvolge non soltanto il futuro dell'ospedale, ma anche l'organizzazione dell'assistenza d'emergenza e la capacità delle altre strutture del territorio di accogliere i pazienti che non potranno più essere ricoverati a Castel Volturno.