IL PIANO Stop ai furbetti della preferenziale: ecco le telecamere intelligenti

L'ordinanza è entrata in vigore il 1° novembre e ha dato ufficialmente avvio alla fase di pre-esercizio

Attivati dal 1° novembre i test dei dispositivi per controllare gli accessi e il transito nelle corsie riservate dell'area portuale, da via Nuova Marina a via Alessandro Volta. La fase di pre-esercizio proseguirà fino al 31 dicembre. Previsti permessi anche per i veicoli al servizio delle persone con disabilità, che dovranno registrarsi attraverso il portale del Comune.Napoli punta a una gestione sempre più tecnologica della mobilità urbana. Sono partiti i test per l'attivazione dei varchi telematici destinati a controllare gli accessi e il transito nelle corsie preferenziali dell'area del porto, lungo il tratto che va da via Nuova Marina a via Alessandro Volta.L'ordinanza è entrata in vigore il 1° novembre e ha dato ufficialmente avvio alla fase di pre-esercizio, che proseguirà fino al 31 dicembre. In questo periodo i dispositivi saranno sottoposti a test per verificare il funzionamento del sistema di controllo degli accessi.Chi può transitare nelle corsie preferenzialiLe corsie continueranno a essere riservate ai mezzi autorizzati, tra cui tram, autobus e veicoli di emergenza. Potranno inoltre utilizzarle i mezzi al servizio delle persone con disabilità, a condizione che siano registrati attraverso l'apposita procedura predisposta dal Comune di Napoli.Per ottenere l'autorizzazione sarà necessario accedere al portale dedicato e compilare i moduli messi a disposizione dall'amministrazione comunale.Il progetto per migliorare la mobilità cittadinaL'intervento è seguito dall'Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, guidato da Edoardo Cosenza. L'obiettivo è rafforzare il controllo degli accessi alle corsie riservate e contribuire a una gestione più efficiente della circolazione in una zona particolarmente delicata per la viabilità cittadina, come quella del porto.L'introduzione dei varchi telematici rientra in un percorso di aggiornamento tecnologico della rete stradale, pensato per rendere più ordinati gli spostamenti e tutelare il trasporto pubblico e i servizi di emergenza.La fase di pre-esercizio, che si concluderà il 31 dicembre, servirà a verificare il sistema prima della successiva fase operativa.