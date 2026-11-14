LO SPACCIO "Sto andando a comprare il fumo", i carabinieri lo seguono e prendono il pusher

Il giovane si è avvicinato a un uomo adulto e gli ha consegnato una banconota da 20 euro

Un controllo di routine si è trasformato in un intervento antidroga nel cuore di Chiaia, a Napoli, grazie a una frase pronunciata con apparente disinvoltura da un ragazzo di appena 16 anni. Il giovane, fermato dai Carabinieri mentre si trovava in compagnia di altri ragazzi, ha riferito senza esitazioni di avere un appuntamento per acquistare due stecchette di hashish. Una dichiarazione che ha attirato l’attenzione dei militari e li ha spinti a seguirne gli spostamenti.L’operazione si è conclusa con l’arresto di Francesco Terracciano, 45enne napoletano, accusato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il minorenne è stato invece riaffidato al genitore.Il controllo in via Monte di Dio e la frase del sedicenneTutto è cominciato intorno alle 23, durante un servizio di pattugliamento della Compagnia Napoli Centro. I Carabinieri stavano percorrendo via Monte di Dio quando hanno notato un gruppo di giovani e hanno deciso di procedere con alcune verifiche.Tra i ragazzi c’era il sedicenne, che ha spiegato di dover raggiungere i Gradoni di Chiaia per incontrare qualcuno e comprare droga. Le sue parole hanno sorpreso i militari, che lo hanno richiamato sulla gravità di quanto stava dichiarando.Il ragazzo si è quindi allontanato, ma i Carabinieri hanno scelto di non perdere di vista i suoi movimenti, proprio per verificare se alle parole pronunciate corrispondesse un effettivo appuntamento per l’acquisto di stupefacenti.Lo scambio osservato dai militariIl percorso del minorenne è proseguito lungo via Giovanni Nicotera, fino a vico Monteroduni e poi ai Gradoni di Chiaia. Qui i Carabinieri hanno assistito alla scena che cercavano di verificare.Il giovane si è avvicinato a un uomo adulto e gli ha consegnato una banconota da 20 euro. In cambio ha ricevuto una bustina e 10 euro di resto. Subito dopo, i due si sono separati, allontanandosi in direzioni diverse.A quel punto i militari sono intervenuti, fermando il presunto venditore. Secondo quanto riferito, il quarantacinquenne avrebbe reagito mostrando un atteggiamento collaborativo e pronunciando la frase: «Mi avete beccato».Hashish e contanti: scatta l’arrestoLa perquisizione personale ha permesso di trovare nella disponibilità di Terracciano altre due stecchette di hashish e 230 euro in contanti. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato il telefono cellulare, ritenuto utile agli accertamenti.I militari hanno poi raggiunto nuovamente il sedicenne, che ha consegnato la sostanza appena acquistata. Anche quella dose è stata sequestrata.Per il 45enne sono scattate le manette con l’accusa di spaccio di droga. Il minorenne, terminati gli accertamenti, è stato affidato al genitore, che lo ha riaccompagnato a casa.L'attenzione sul consumo di droga tra i giovanissimiL’episodio riporta l’attenzione sulla facilità con cui anche ragazzi molto giovani possono entrare in contatto con il mercato degli stupefacenti. In questo caso, a far emergere l’acquisto è stata proprio la dichiarazione del sedicenne, che ha permesso ai Carabinieri di concentrare l’attenzione sui suoi spostamenti e verificare quanto stava accadendo.Le contestazioni nei confronti del quarantacinquenne dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.