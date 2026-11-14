CAMORRA Stipendio dal clan per 17 anni, ridotta condanna alla moglie del boss

Il procedimento nasce dall’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli

La decisione dei giudici di secondo grado ha modificato la posizione detentiva di Anna Tramontano, moglie di Rito Calzone, da oltre 17 anni recluso al regime del 41 bis. La Corte d’Appello ha ridotto la condanna a due anni di reclusione e ha riconosciuto alla donna la sospensione condizionale della pena. Un provvedimento che ha determinato la sua scarcerazione.In primo grado Tramontano era stata condannata a due anni e due mesi. La difesa, affidata agli avvocati Luigi Senese e Lucia Boscaino, ha ottenuto in Appello una rideterminazione della pena e il riconoscimento del beneficio previsto dalla legge.L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafiaIl procedimento nasce dall’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che aveva coinvolto diversi esponenti e presunti appartenenti al clan Amato-Pagano.Tra le contestazioni rivolte ad Anna Tramontano figurava la ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa. Al centro dell’accusa vi era la presunta ricezione di somme di denaro con cadenza mensile, che sarebbero state riconducibili al sodalizio criminale.Il contributo economico contestatoSecondo l’impostazione accusatoria, il denaro sarebbe stato destinato al sostentamento del nucleo familiare e sarebbe arrivato alla donna per un periodo superiore a 17 anni. Gli investigatori avevano quindi approfondito i presunti collegamenti tra quei versamenti e le risorse economiche attribuite al clan.La contestazione riguardava, in particolare, la natura delle somme ricevute e la loro presunta provenienza illecita, nell’ambito dei rapporti economici ricostruiti dagli inquirenti.La decisione dei giudici di secondo gradoCon la sentenza d’Appello la pena è stata fissata in due anni, rispetto ai due anni e due mesi stabiliti dal primo giudice. La concessione della sospensione condizionale ha consentito alla donna di lasciare il carcere.La decisione interviene dunque sul trattamento sanzionatorio e sulle conseguenze detentive della condanna di primo grado, nell’ambito di un procedimento nato da una più ampia indagine sui presunti rapporti tra soggetti vicini al clan Amato-Pagano e il circuito economico riconducibile all’organizzazione.