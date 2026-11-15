SPARI Stesa in strada, pallottola entra in una casa

Il racconto dell'abitante restituisce il clima di insicurezza vissuto da chi risiede nell'isolato

Decine di colpi d'arma da fuoco nel cuore del Rione Salicelle, ad Afragola. La notte di venerdì è stata segnata da una nuova esplosione di violenza nel quartiere: una raffica di circa quaranta proiettili ha raggiunto la parete esterna dell'isolato 11, lasciando danni visibili e colpendo numerose finestre.Un episodio che ha riacceso l'allarme tra gli abitanti della zona, preoccupati soprattutto per il rischio che persone estranee a eventuali contrasti criminali possano essere coinvolte. A riferire quanto accaduto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è stato un residente, che ha preferito non rendere pubblica la propria identità.La paura di chi vive nel quartiereIl racconto dell'abitante restituisce il clima di insicurezza vissuto da chi risiede nell'isolato. L'uomo ha spiegato che gli spari sono avvenuti proprio nella fascia oraria in cui, abitualmente, si prepara a uscire per raggiungere il posto di lavoro.«Abbiamo paura. Mentre si ammazzano tra loro rischia di finirci in mezzo una persona perbene», ha dichiarato, sottolineando come la sparatoria avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per chi si fosse trovato all'esterno o vicino alle abitazioni.Nel suo messaggio ha anche espresso un sentimento di abbandono da parte delle istituzioni: «Ci sentiamo abbandonati dallo Stato». Una testimonianza che evidenzia il timore dei residenti di diventare vittime casuali di episodi armati che si verificano in un contesto abitato.Borrelli: «Una sfida criminale intollerabile»Sulla vicenda sono intervenuti Francesco Emilio Borrelli e Salvatore Iavarone, rappresentante di Europa Verde ad Afragola. I due hanno condannato duramente l'esplosione dei colpi in un'area residenziale, evidenziando il pericolo corso da famiglie e lavoratori.«Questa gente spara decine di colpi in mezzo alle case come se la vita degli altri non valesse nulla», hanno affermato, definendo l'accaduto una manifestazione di violenza criminale particolarmente preoccupante.Nel loro intervento hanno inoltre richiamato l'attenzione sulle recenti misure cautelari eseguite nell'ambito del procedimento relativo al clan Moccia, sostenendo che la nuova sparatoria rappresenti un segnale da non sottovalutare. Il riferimento è alla necessità di impedire che gruppi criminali possano consolidare nuovamente la propria presenza sul territorio.La richiesta di più controlli e indaginiLa richiesta avanzata dai rappresentanti di Europa Verde è quella di intensificare la presenza delle forze dell'ordine nel quartiere, con servizi di controllo continuativi e attività investigative capaci di identificare chi ha esploso i colpi.«Il grido di paura delle tante persone perbene che vivono alle Salicelle non può restare inascoltato», hanno dichiarato Borrelli e Iavarone, sollecitando uomini e mezzi sul territorio e interventi mirati contro i responsabili.Il timore principale riguarda la possibilità che una sparatoria diretta contro un edificio abitato possa coinvolgere chi non ha alcun legame con eventuali rivalità. «Un lavoratore non può uscire di casa con il terrore di essere colpito da un proiettile vagante», hanno concluso.Restano da chiarire le circostanze dell'episodio e l'identità di chi ha sparato. Intanto, tra gli abitanti del Rione Salicelle cresce la richiesta di sicurezza e di una risposta concreta per evitare che le strade del quartiere diventino ancora teatro di sparatorie.