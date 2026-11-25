BAMBINI Sport gratis fino a 13 anni, c'è il progetto

«Garantire lo sport gratuito a ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni» è la finalità indicata

Garantire a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi tra i 6 e i 13 anni la possibilità di praticare sport gratuitamente, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia e dal territorio in cui vivono. È questo l'obiettivo della proposta di legge presentata dal Partito democratico per dare attuazione concreta al riconoscimento del valore dello sport sancito dalla Costituzione.L'iniziativa arriva dopo la modifica dell'articolo 33 della Carta, approvata all'unanimità dal Parlamento nei primi mesi della legislatura. Con quella riforma è stato inserito il riconoscimento del «valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva».Ora il Pd propone un ulteriore passaggio: istituire un vero e proprio Servizio nazionale sportivo, un sistema organizzato per garantire a tutti l'accesso alla pratica sportiva, con particolare attenzione ai più giovani.Un servizio nazionale sul modello di quello sanitarioA illustrare il progetto è stato Mario Berruto, deputato e responsabile Sport del Partito democratico, primo firmatario del disegno di legge. La proposta punta a promuovere un «accesso universale, continuativo e inclusivo alla pratica sportiva», intervenendo sugli ostacoli economici e sulle differenze territoriali che ancora limitano la possibilità di praticare attività fisica.Il modello individuato è, per alcuni aspetti, quello del Servizio sanitario nazionale: un sistema pubblico che definisca garanzie minime valide su tutto il territorio italiano, lasciando alle amministrazioni regionali la possibilità di organizzare gli interventi nel rispetto di standard comuni.La proposta nasce anche dalle esperienze avviate a Roma, con il contributo della presidente del Consiglio comunale capitolino, Svetlana Celli, e dal lavoro svolto insieme all'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani.«Garantire lo sport gratuito a ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni» è la finalità indicata da Celli nel presentare l'iniziativa.I livelli essenziali delle prestazioni sportiveUno degli elementi centrali del disegno di legge è l'introduzione dei LEPS, i Livelli essenziali delle prestazioni sportive. Si tratta di standard minimi che dovrebbero assicurare a tutti i cittadini condizioni di accesso allo sport, indipendentemente dalla Regione di residenza.Il principio è quello già utilizzato in altri ambiti dei servizi pubblici: le amministrazioni regionali possono adottare politiche e modalità organizzative differenti, ma devono comunque garantire ai cittadini determinate prestazioni essenziali, comuni su tutto il territorio nazionale.Applicato allo sport, questo meccanismo dovrebbe contribuire a ridurre le disuguaglianze tra le diverse aree del Paese, assicurando opportunità di pratica sportiva anche dove oggi l'offerta è più limitata o i costi rappresentano un ostacolo significativo.Voucher, agevolazioni fiscali e Tessera sportiva nazionaleIl progetto prevede anche una serie di strumenti economici per rendere lo sport più accessibile alle famiglie.Tra le misure indicate figurano maggiori agevolazioni fiscali, attraverso la possibilità di detrarre una quota più ampia delle spese sostenute per le attività sportive, e l'introduzione di un voucher nazionale destinato a sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà economica.È inoltre prevista una Tessera sportiva nazionale, pensata per essere distribuita a tutti i cittadini e diventare uno degli strumenti del nuovo sistema.L'obiettivo è ridurre il peso delle quote di iscrizione, dei corsi e degli altri costi che spesso impediscono ai bambini e agli adolescenti di avvicinarsi a una disciplina sportiva o di proseguire un'attività già iniziata.Accessibilità e qualità dei servizi in tutta ItaliaIl disegno di legge dedica attenzione anche alle persone con disabilità e a quelle in condizioni di fragilità. La proposta prevede infatti tutele specifiche per garantire anche a questi cittadini un accesso effettivo alle attività sportive, senza discriminazioni.Un altro aspetto riguarda i soggetti che gestiscono impianti, organizzano corsi e offrono servizi sportivi. Per queste realtà dovrebbero essere definiti criteri e requisiti da rispettare, con l'obiettivo di assicurare standard minimi di qualità omogenei sul territorio nazionale.La proposta del Pd punta dunque a costruire un sistema nel quale lo sport non sia soltanto un'attività legata alle disponibilità economiche individuali o alle opportunità presenti nel proprio Comune, ma un servizio accessibile e inclusivo.Il disegno di legge dovrà ora affrontare il percorso parlamentare. La sua eventuale approvazione e la successiva attuazione dovranno tradurre gli obiettivi annunciati in strumenti concreti, risorse e garanzie effettive per le famiglie.