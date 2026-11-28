CRIMINALITA' Sperona e fa cadere i due rapinatori, sono gravi

La reazione dell’automobilista avrebbe però cambiato il corso degli eventi

Un presunto tentativo di rapina si è concluso con due persone gravemente ferite e un automobilista irreperibile. L’episodio si è verificato intorno alle 23.50 di venerdì 27 novembre, in via Filichito, a Casalnuovo di Napoli. I protagonisti della vicenda sarebbero due giovani, di 30 e 17 anni, residenti rispettivamente a Pomigliano d’Arco e Casalnuovo.Stando alle prime informazioni raccolte, i due viaggiavano a bordo di uno scooter quando avrebbero raggiunto una Fiat Punto diretta verso Volla. I giovani avrebbero affiancato la vettura con l’intenzione di costringere il conducente a fermarsi e sottrargli quanto aveva con sé. Secondo la ricostruzione iniziale, sarebbero stati anche presumibilmente armati.La reazione dell’automobilista avrebbe però cambiato il corso degli eventi: l’uomo al volante avrebbe urtato deliberatamente il mezzo a due ruote, provocando la caduta dei due occupanti sull’asfalto.I soccorsi e il ricovero ad AcerraDopo lo schianto sono state allertate le forze dell’ordine e i soccorritori. In via Filichito sono arrivate due ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno accompagnati all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra.Le condizioni del trentenne e del minorenne sono state descritte come critiche. Entrambi sono rimasti ricoverati nella struttura sanitaria per le gravi lesioni riportate nell’impatto.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Casalnuovo, coordinati dal capitano Giuseppe Iorio. Sono proprio i vigili urbani a occuparsi degli accertamenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto.Telecamere al vaglio e il ritrovamento di una pistolaGli investigatori hanno acquisito le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza di un distributore di carburante presente nella zona. Le immagini potrebbero aver documentato le fasi dell’episodio e fornire elementi utili a verificare la dinamica descritta nella prima ricostruzione.Durante i rilievi nell’area dell’incidente sarebbero stati inoltre recuperati una pistola e quattro telefoni cellulari. Gli apparecchi potrebbero essere collegati ad altre rapine, che i due giovani avrebbero eventualmente commesso in precedenza: anche su questo aspetto sono in corso le verifiche.Caccia all’automobilista fuggito dopo l’impattoRimane da identificare il conducente della Fiat Punto. Dopo la collisione, l’uomo avrebbe proseguito in direzione Volla, facendo perdere le proprie tracce senza attendere l’arrivo delle pattuglie.Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’intera sequenza, accertare le responsabilità e chiarire sia le circostanze del presunto tentativo di rapina sia le ragioni della reazione dell’automobilista. Le immagini delle telecamere e gli altri elementi raccolti sul luogo dello schianto saranno determinanti per definire il quadro dell’accaduto.