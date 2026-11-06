LA DENUNCIA Sparisce la lapide dei suoi defuni al cimitero di Castellammare

Dopo la sottrazione di portafiori e portalampade votive, un uomo ha scoperto che dalla nicchia era stata portata via anche la lastra di chiusura

Un'altra amara scoperta, dopo i furti già segnalati nei giorni precedenti: questa volta a sparire è stata persino la lapide che chiudeva una nicchia. Il proprietario, accortosi dell'assenza della lastra, si è rivolto ai carabinieri per denunciare quanto accaduto.In precedenza erano stati segnalati episodi analoghi, con la sottrazione di portafiori e portalampade votive. La scomparsa della lapide rappresenta un ulteriore episodio che ha spinto l'uomo a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.La denuncia è stata presentata presso la caserma dei carabinieri della cittadina stabiese. Spetterà ora ai militari ricostruire la dinamica del furto, verificare quando sia avvenuto e cercare di individuare eventuali responsabili.