CRIMINALITA' Sparano da scooter, ferito da una pallottola vagante

Resta da stabilire se si sia trattato di un’aggressione mirata o di un episodio riconducibile ad altre ragioni

Un uomo ferito da un proiettile e una sparatoria ancora tutta da ricostruire. È quanto accaduto ad Acerra, dove i Carabinieri sono intervenuti nella serata di ieri presso la clinica Villa dei Fiori dopo l’arrivo di un paziente con una lesione provocata da un’arma da fuoco.Si tratta di un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto al piede da un colpo di pistola. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni disponibili, non sarebbero particolarmente gravi: per la ferita i sanitari avrebbero stabilito una prognosi di sette giorni.I colpi esplosi in via Muro di PiomboLe prime indicazioni raccolte dagli investigatori fanno riferimento a un episodio avvenuto in via Muro di Piombo. La ricostruzione, ancora in fase iniziale e da verificare, ipotizza che due persone a bordo di uno scooter abbiano esploso diversi colpi d’arma da fuoco.Uno dei proiettili avrebbe raggiunto il quarantatreenne a un piede. Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione, né se l’uomo fosse l’unico obiettivo dei colpi esplosi. Anche l’esatta sequenza dei fatti dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti.Le indagini dei CarabinieriI militari della stazione di Acerra hanno avviato le verifiche per chiarire le circostanze del ferimento, identificare le persone che si sarebbero allontanate in scooter e accertare l’eventuale movente.Resta da stabilire se si sia trattato di un’aggressione mirata o di un episodio riconducibile ad altre ragioni. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere gli elementi utili a ricostruire la dinamica e la matrice della sparatoria. Al momento, le informazioni disponibili restano quelle di una prima ricostruzione investigativa, ancora soggetta a riscontri.