GIUDIZIARIA Spaccio e tentata estorsione in carcere: chiesto il processo per il tiktoker e altri tre detenuti

Al centro dell'indagine ci sono ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish

Tra i destinatari della richiesta di rinvio a giudizio figura anche il tiktoker Sabino Edificante, conosciuto sui social come “'o Malese”. L'indagine riguarda presunte cessioni di cocaina e hashish e minacce per ottenere il pagamento di una partita di droga.L'inchiesta sui traffici dietro le sbarrePresunti episodi di spaccio e un tentativo di estorsione all'interno della casa circondariale di Ariano Irpino. Su questi fatti la Procura della Repubblica di Benevento ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro detenuti, tra i quali figura Sabino Edificante, noto sui social come “'o Malese”.Gli episodi contestati sarebbero avvenuti tra giugno e luglio del 2023. Al centro dell'indagine ci sono ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, e successive pressioni per riscuotere somme di denaro legate alla droga.La presunta cessione di cocaina da 2mila euroSecondo la ricostruzione accusatoria, Edificante avrebbe ceduto cocaina a un altro detenuto per un valore stimato intorno ai 2.000 euro. In un secondo momento avrebbe cercato di ottenere il pagamento, ricorrendo a presunte minacce che avrebbero coinvolto anche il padre dell'uomo.Si tratta di circostanze che dovranno essere esaminate nelle successive fasi giudiziarie. Le contestazioni non costituiscono, allo stato, un accertamento definitivo di responsabilità.La denuncia alla Polizia PenitenziariaLa vicenda sarebbe venuta alla luce dopo che il detenuto destinatario della presunta richiesta di denaro si è rivolto alla Polizia Penitenziaria, denunciando quanto sarebbe accaduto.Da quella segnalazione ha preso forma l'attività investigativa che ha portato la Procura a formulare le proprie contestazioni nei confronti dei quattro detenuti.La decisione spetta al giudiceCon la richiesta di rinvio a giudizio, la Procura chiede che la posizione degli indagati venga valutata in sede processuale. Sarà il giudice a decidere sul prosieguo del procedimento e, nel caso, il processo dovrà verificare la fondatezza delle accuse.Per tutti gli indagati resta valido il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità penale potrà essere riconosciuta soltanto con un'eventuale sentenza definitiva di condanna.