IL CASTELLO Sonrisa, respinto anche il ricorso al Consiglio di Stato

La controversia sottoposta ai giudici amministrativi comprendeva diversi provvedimenti adottati dal Comune dopo la definizione della vicenda penale

Il Comune di Sant’Antonio Abate supera un nuovo passaggio nel confronto giudiziario legato al Grand Hotel La Sonrisa. Gli ex proprietari della struttura hanno tentato di ottenere l’annullamento degli atti amministrativi adottati dall’ente, ma il loro ricorso è stato respinto dal Consiglio di Stato. I magistrati hanno quindi riconosciuto la correttezza delle iniziative intraprese dall’amministrazione comunale in seguito alla conclusione del procedimento penale per lottizzazione abusiva.La vicenda riguarda il complesso alberghiero conosciuto in tutta Italia come Castello delle Cerimonie, nome legato anche alla popolarità raggiunta attraverso il programma televisivo ambientato nella struttura.Licenze, urbanistica e locali commerciali: i punti contestatiLa controversia sottoposta ai giudici amministrativi comprendeva diversi provvedimenti adottati dal Comune dopo la definizione della vicenda penale. Tra questi figuravano la revoca delle autorizzazioni per le attività, gli orientamenti formalizzati dagli organi comunali e le questioni urbanistiche connesse al Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata.Nell’impugnazione erano finiti anche gli atti riguardanti il rilascio degli immobili destinati alle attività commerciali. Gli ex titolari contestavano, in sostanza, le modalità con cui l’amministrazione aveva dato seguito alle conseguenze della sentenza definitiva.Il Consiglio di Stato ha esaminato le questioni e non ha ravvisato ragioni per accogliere le richieste della parte ricorrente, confermando la legittimità dell’azione del Comune.La pronuncia del 24 novembreIl verdetto è stato pronunciato dalla settima sezione del Consiglio di Stato, con Massimiliano Noccelli alla presidenza e Marco Morgantini incaricato della stesura della decisione. La camera di consiglio si è svolta il 24 novembre.L’esito rafforza la posizione dell’amministrazione comunale rispetto agli atti finiti sotto esame e aggiunge un nuovo tassello a una vicenda che continua ad avere importanti ripercussioni sul futuro della struttura.Per La Sonrisa, dunque, il contenzioso amministrativo registra un ulteriore pronunciamento sfavorevole agli ex proprietari. Il riconoscimento della legittimità dei provvedimenti contestati conferma il percorso seguito dal Comune dopo la conclusione del processo per lottizzazione abusiva, senza però esaurire necessariamente tutte le questioni legate al destino del complesso.