L'INCIDENTE Si tamponano quattro auto: soccorsi sul posto

una sequenza di eventi iniziata con il tentativo di un automobilista di superare una lunga fila di vetture

Notte movimentata sulle strade di Aversa, dove un incidente stradale ha coinvolto quattro automobili lungo viale Kennedy, nei pressi della fermata della metropolitana Aversa Ippodromo. Lo scontro si è verificato intorno alle 23:15 di ieri sera e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato provocato da una manovra di sorpasso particolarmente rischiosa, che avrebbe innescato una serie di collisioni tra i veicoli in transito.La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, ma le prime informazioni raccolte sul posto delineano una sequenza di eventi iniziata con il tentativo di un automobilista di superare una lunga fila di vetture. Una manovra che avrebbe avuto conseguenze quando, durante il sorpasso, il mezzo si è trovato davanti un'altra automobile che stava proprio in quel momento immettendosi nel flusso della circolazione.L'impatto tra i due veicoli ha coinvolto complessivamente quattro autovetture, provocando disagi alla circolazione e richiedendo l'intervento della Polizia Municipale. L'incidente si è verificato in un tratto particolarmente frequentato di viale Kennedy, in prossimità della stazione della metropolitana, dove nelle ore serali il traffico può comunque presentare situazioni di rallentamento e concentrazione di veicoli.Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Aversa, coordinati dal comandante Emiliano Nacar. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare tutti gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.Particolare attenzione è stata riservata ai rilievi tecnici, sia planimetrici sia fotografici, attraverso i quali sarà possibile documentare la posizione delle automobili dopo lo scontro, i punti di collisione e gli eventuali segni lasciati sull'asfalto. Elementi fondamentali per stabilire la successione delle manovre e verificare le responsabilità dei conducenti.Tra gli accertamenti disposti rientrano anche i controlli sulle condizioni psicofisiche degli automobilisti coinvolti. Tutti i conducenti sono stati infatti sottoposti agli esami alcolemici e tossicologici, finalizzati a verificare l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda questi ultimi test, si è ancora in attesa dei risultati.Nonostante il numero delle vetture coinvolte e la dinamica potenzialmente pericolosa dello scontro, il bilancio sanitario non sarebbe particolarmente grave. Nessuno degli automobilisti avrebbe riportato lesioni di significativa entità, evitando così conseguenze ben più pesanti.Terminati gli interventi sul luogo dell'incidente, le automobili danneggiate sono state prese in carico da una ditta depositaria autorizzata, incaricata della loro rimozione e custodia.L'attività della Polizia Municipale non si è comunque conclusa con i rilievi effettuati nella notte. Gli agenti continueranno a esaminare gli elementi raccolti, compresi gli esiti degli accertamenti tossicologici, per definire con precisione la dinamica del sinistro e stabilire se vi siano state violazioni delle norme del Codice della strada.Resta dunque da chiarire nel dettaglio come si siano sviluppati i momenti precedenti alla collisione. Al centro delle verifiche c'è soprattutto il presunto sorpasso azzardato, che avrebbe innescato l'incidente e trascinato nello scontro altri due veicoli. Per fortuna, in questa circostanza, l'impatto tra le quattro automobili non ha provocato conseguenze fisiche gravi per le persone coinvolte.