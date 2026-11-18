L'OMICIDIO Si intromette in una lite tra coniugi, lui la uccide

Il cadavere della donna era stato trovato all'interno della sua casa

Un litigio familiare, l'intervento di una parente anziana e poi l'aggressione mortale. È questa la sequenza che, secondo l'ipotesi investigativa della Procura di Nocera Inferiore, avrebbe portato all'omicidio di una donna di 87 anni nella sua abitazione a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno.Per il delitto è stato fermato un uomo, raggiunto da un decreto di fermo di indiziato di delitto per omicidio aggravato. Il provvedimento è stato eseguito nella serata di ieri dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, al termine delle indagini coordinate dalla Procura.La lite con la moglie e l'intervento della parenteIl movente ricostruito dagli inquirenti sarebbe legato a una discussione tra l'uomo e la moglie. Al termine del litigio, la donna si sarebbe allontanata dall'abitazione. Durante il confronto sarebbe intervenuta anche la parente di 87 anni, un'intromissione che, secondo l'accusa, avrebbe provocato la reazione violenta dell'indagato.L'uomo avrebbe quindi colpito l'anziana ripetutamente con un coltello, provocandone la morte. Questa è la ricostruzione investigativa sulla quale si fonda il provvedimento di fermo.Il corpo scoperto dai familiariIl cadavere della donna era stato trovato all'interno della sua casa di Castel San Giorgio da alcuni familiari. A spingerli a raggiungere l'abitazione era stata l'impossibilità di mettersi in contatto con l'anziana, circostanza che aveva fatto nascere preoccupazione.Il ritrovamento ha fatto scattare gli accertamenti dei carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. Le verifiche hanno portato a concentrare l'attenzione sull'uomo, successivamente sottoposto a interrogatorio dal sostituto procuratore titolare del fascicolo.L'interrogatorio e il recupero dell'armaDurante l'interrogatorio, secondo quanto riferito, l'indagato avrebbe ammesso le proprie responsabilità, fornendo una ricostruzione dettagliata dell'accaduto. Le sue dichiarazioni avrebbero consentito agli investigatori di individuare e recuperare anche l'arma utilizzata per uccidere la donna.Si tratta di un coltello dotato di un'impugnatura a noccoliera, che è stato sequestrato dai carabinieri e acquisito agli atti dell'inchiesta.Il provvedimento ora al vaglio del gipIl decreto di fermo è stato disposto per l'ipotesi di omicidio aggravato e dovrà ora essere sottoposto al giudice per le indagini preliminari, chiamato a pronunciarsi sulla sua convalida.La posizione dell'uomo resta dunque al vaglio dell'autorità giudiziaria. Saranno gli ulteriori passaggi dell'indagine e le valutazioni del gip a definire il quadro processuale della vicenda.