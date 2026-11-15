IL METEO Si allunga l'allerta: ancora temporali intensi sul Centro Sud

Si tratta di una condizione che richiede attenzione per possibili conseguenze legate alle precipitazioni

La Campania torna a fare i conti con una fase di maltempo, inserita in una più ampia perturbazione che sta interessando diverse regioni italiane. Le precipitazioni più significative sono attese lungo il versante tirrenico, dove non si escludono rovesci e temporali di forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta di colore giallo per diversi rischi, tra cui quello idrogeologico, idraulico e legato ai fenomeni temporaleschi.Per la regione campana il livello di attenzione riguarda l'intero territorio per il rischio idrogeologico, mentre specifiche zone sono interessate anche dalle altre tipologie di criticità. Non sono previste allerte arancioni o rosse nel quadro nazionale indicato.Le zone della Campania interessate dai fenomeniSul fronte del rischio idraulico, le aree campane segnalate comprendono la Piana del Sele e l'Alto Cilento, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, oltre al comprensorio del Tusciano e dell'Alto Sele.L'allerta per rischio idrogeologico, invece, si estende a tutta la Campania, interessando anche le zone di Napoli, il Sannio e l'Alta Irpinia. Si tratta di una condizione che richiede attenzione per possibili conseguenze legate alle precipitazioni, soprattutto nei territori più esposti a fenomeni di dissesto.Temporali e piogge intense anche nelle regioni vicineLa perturbazione non riguarda soltanto il territorio campano. Nel Lazio sono attesi accumuli di pioggia particolarmente consistenti, soprattutto lungo i bacini costieri meridionali, mentre sul resto del versante tirrenico centrale sono previste precipitazioni anche intense.Al Sud il maltempo coinvolgerà inoltre l'alta Calabria, la Basilicata, il Molise e la Puglia. In Calabria l'allerta per temporali e rischio idraulico interessa diversi settori, in particolare quelli tirrenici e lo Ionio settentrionale.Nel resto del Paese il quadro delle criticità comprende anche parti dell'Emilia-Romagna, delle Marche, della Toscana, dell'Umbria e della Sardegna. L'allerta per temporali riguarda inoltre l'intera Umbria e la Puglia, dal Gargano fino al Salento.Le previsioni per la giornata: miglioramento graduale al CentroAl Nord sono previste condizioni variabili, con nuvolosità irregolare e qualche precipitazione residua tra Liguria ed Emilia-Romagna. I fenomeni dovrebbero progressivamente attenuarsi nel corso della giornata.Al Centro la fase più perturbata interesserà soprattutto le regioni affacciate sul Tirreno. Nel Lazio sono attesi quantitativi di pioggia elevati, mentre sul versante adriatico il tempo dovrebbe risultare più variabile. Dal pomeriggio è previsto un graduale miglioramento, inizialmente sulla Toscana.Al Sud, invece, la situazione resterà più instabile. Le precipitazioni potranno risultare particolarmente intense in Campania, soprattutto lungo la fascia tirrenica, ma anche in Basilicata, Molise, Puglia e alta Calabria.Attenzione nelle aree esposte a dissestoL'allerta gialla invita a non sottovalutare i possibili effetti delle precipitazioni. Tra le criticità da monitorare rientrano gli allagamenti, l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, il deflusso dell'acqua sulle strade e i fenomeni franosi, soprattutto nei territori con versanti già fragili o terreni saturi.Particolare prudenza è quindi necessaria negli spostamenti, nei pressi di torrenti e sottopassi e lungo le strade che attraversano zone collinari e montuose. La situazione meteorologica resta sotto osservazione durante il passaggio della perturbazione.