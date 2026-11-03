LA LITE Si accoltellano per un posto auto: è grave

Una controversia apparentemente banale che, nel giro di pochi istanti, sarebbe degenerata fino all’aggressione

Una discussione legata alla viabilità e agli spazi per la sosta è degenerata in un’aggressione con un’arma da taglio. La Polizia di Stato ha identificato e rintracciato in poche ore il presunto responsabile. Il ferito è ricoverato con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.Una lite per un parcheggio, poi il confronto sempre più acceso e infine un fendente all’addome. È finita nel sangue la notte di Halloween a Salerno, nei pressi del castello Arechi, dove un uomo è rimasto ferito al termine di un violento diverbio scoppiato nell’area di sosta adiacente alla struttura.L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino del primo novembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, a discutere sarebbero stati due uomini, entrambi salernitani. All’origine del litigio ci sarebbero state questioni legate alla viabilità e alla gestione dei posti disponibili per parcheggiare.Una controversia apparentemente banale che, nel giro di pochi istanti, sarebbe degenerata fino all’aggressione. Le prime informazioni raccolte hanno inoltre ridimensionato le ipotesi inizialmente circolate: non si sarebbe trattato di uno scontro tra parcheggiatori abusivi, ma di una discussione tra due persone per motivi legati alle auto e agli spazi di sosta.Nella vicenda sarebbero state coinvolte anche altre persone. In particolare, il presunto aggressore si sarebbe trovato in compagnia di altre due persone a bordo della propria automobile. Durante il confronto, uno dei due contendenti è stato raggiunto da una coltellata all’addome.I soccorsi e il ricovero in ospedaleDopo l’aggressione sono scattati immediatamente i soccorsi. Il ferito è stato trasportato in ospedale e sottoposto alle cure necessarie. La lesione riportata è apparsa particolarmente seria, tanto da far temere conseguenze più gravi. L’intervento dei sanitari ha però scongiurato il peggio: l’uomo resta ricoverato con prognosi riservata, ma, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Salerno. Le indagini sono partite subito, con l’ascolto delle persone presenti e la raccolta degli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.Identificato in poche ore il presunto aggressoreL’attività investigativa ha consentito alla Polizia di Stato di individuare rapidamente il presunto responsabile e di rintracciarlo poche ore dopo l’accoltellamento. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli elementi raccolti e assumere le determinazioni del caso.Restano da chiarire tutti gli aspetti dell’episodio, compreso il ruolo delle altre persone che si trovavano con il presunto aggressore. Gli accertamenti proseguono per definire con precisione le responsabilità.Una notte di Halloween impegnativa per i soccorritoriL’accoltellamento al castello Arechi si inserisce in una nottata particolarmente intensa per le forze dell’ordine e il personale sanitario. Le iniziative per Halloween hanno richiamato numerosi giovani a Salerno e in provincia, ma non sono mancati gli interventi legati all’abuso di alcol.Diversi ragazzi, anche minorenni, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, in via San Leonardo. In alcuni casi le condizioni avrebbero richiesto il ricovero per coma etilico.Le emergenze hanno interessato non soltanto il centro cittadino, ma anche le aree esterne ad alcuni locali e discoteche della zona litoranea. Una notte di festa segnata, dunque, da diversi interventi e da un episodio di violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.Al centro della vicenda resta una discussione per la viabilità e il parcheggio che, secondo la prima ricostruzione investigativa, si è trasformata in un’aggressione con un’arma da taglio, lasciando un uomo ferito e aprendo un’indagine per accertare le responsabilità.