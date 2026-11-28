FERITO Sfregiato al volto, semina il panico tra Castellammare e Boscotrecase

La serata è stata caratterizzata da momenti di forte tensione, culminati nell’aggressione a due agenti della Polizia di Stato intervenuti per rintracciarlo.

Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con una profonda ferita da taglio al volto, ma senza fornire spiegazioni sulle circostanze in cui se l’era procurata. Un comportamento che ha insospettito il personale di vigilanza, fino alla scoperta che l’uomo aveva con sé una pistola di piccolo calibro. Anche l’automobile utilizzata per raggiungere la struttura sanitaria è risultata rubata.La vicenda, riportata da Il Mattino online, si è conclusa con l’arresto di un ventottenne, Francesco Casale. La serata è stata caratterizzata da momenti di forte tensione, culminati nell’aggressione a due agenti della Polizia di Stato intervenuti per rintracciarlo.L’allarme al San Leonardo e le ricerche della PoliziaL’uomo era arrivato in ospedale per farsi medicare il taglio al volto. Di fronte alle domande dei sanitari, però, non avrebbe fornito chiarimenti sull’origine della ferita. Il suo atteggiamento, descritto come sospetto e nervoso, ha attirato l’attenzione delle guardie giurate, che hanno notato la presenza di una pistola di piccolo calibro.Dopo aver ricevuto le cure necessarie, Casale è stato dimesso con una prognosi di otto giorni e si è allontanato dalla struttura. Nel frattempo, però, era già partita la segnalazione alle forze dell’ordine.L’allarme è scattato poco prima delle 23 di giovedì, quando gli agenti della Squadra Volante del commissariato di Castellammare di Stabia, informati dal servizio di vigilanza dell’ospedale, hanno avviato le ricerche.L’identità dell’uomo è stata presto ricostruita: si trattava di Francesco Casale, 28 anni. I poliziotti hanno quindi raggiunto Boscotrecase, dove, lungo via Carotenuto, hanno individuato il Suv nella disponibilità del giovane. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era effettivamente rubato.L'aggressione agli agenti e il ritrovamento della pistolaIl controllo da parte delle forze dell’ordine ha provocato la reazione del ventottenne. Secondo quanto ricostruito, Casale si sarebbe scagliato contro i poliziotti, ferendo entrambi gli agenti della pattuglia. Nonostante fosse stato ammanettato, avrebbe poi danneggiato anche l’automobile di servizio.Le Volanti hanno proseguito gli accertamenti e, durante la perlustrazione della zona, hanno rinvenuto una pistola calibro 22.Dopo gli adempimenti in commissariato, per il ventottenne è scattato l’arresto. Restano ora da chiarire diversi aspetti della vicenda, a partire dalla provenienza dell’arma e dalle circostanze in cui l’uomo ha riportato la ferita al volto.Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella di un possibile regolamento di conti. Si tratta, tuttavia, di una pista che dovrà trovare eventuale riscontro negli ulteriori accertamenti.