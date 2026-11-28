L'EMERGENZA Sfrattati dopo 55 anni dalla casa del custode della scuola

I controlli sono partiti dopo un’indagine della Corte dei Conti della Campania sulle occupazioni senza titolo degli immobili

Dopo 55 anni trascorsi nella stessa abitazione, due fratelli sono stati costretti a lasciare la casa comunale in cui sono cresciuti. La vicenda riguarda Luigi ed Eleonora, figli dell’ex custode di una scuola elementare nel Rione Gescal di Miano, nell’area nord di Napoli. L’appartamento di via Umberto Zanotti Bianco era stato assegnato al padre, Tommaso, come alloggio di servizio annesso all’edificio scolastico.Con il passare degli anni la scuola è stata dismessa, il custode è morto e, successivamente, è venuta a mancare anche la moglie. I figli, però, sono rimasti nell’abitazione insieme ai rispettivi nuclei familiari. Una permanenza durata oltre mezzo secolo, fino a quando il Municipio e gli uffici comunali hanno avviato le procedure per contestare una presunta occupazione senza titolo dell’immobile.A raccontare la storia è Domenico Lopresto, segretario regionale dell’Unione Inquilini della Campania, che ha preso posizione a sostegno dei due fratelli.I controlli sulle case degli ex custodiLa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di verifiche avviate dal Comune di Napoli circa tre anni fa sugli alloggi destinati ai custodi degli edifici pubblici. I controlli sono partiti dopo un’indagine della Corte dei Conti della Campania sulle occupazioni senza titolo degli immobili da parte dei familiari dei guardiani deceduti.Negli ultimi anni diverse famiglie si sono così trovate a dover lasciare abitazioni nelle quali avevano vissuto per decenni, pur trattandosi di immobili di proprietà pubblica. È in questo contesto che si colloca il caso dei figli di Tommaso, rimasti nella casa di Miano dopo la scomparsa di entrambi i genitori.Secondo la ricostruzione dell’Unione Inquilini, per lunghi anni la situazione dell’alloggio non sarebbe stata oggetto di verifiche o di interventi amministrativi. La questione sarebbe tornata al centro dell’attenzione soltanto di recente, con l’avvio di controlli e iniziative che hanno coinvolto diversi uffici e organismi municipali.La denuncia dell’Unione Inquilini: «Due anziani con gravi invalidità»L’associazione contesta la definizione di occupanti abusivi attribuita ai due fratelli e sottolinea che Luigi ed Eleonora sono nati e cresciuti nell’abitazione, dove hanno continuato a vivere per oltre cinquant’anni.«Non si tratta di occupanti abusivi. Si tratta di persone nate, cresciute e vissute sempre nella stessa casa», afferma Lopresto. Secondo il segretario regionale dell’organizzazione, per decenni nessuno avrebbe verificato la situazione né avviato un percorso per regolarizzare la posizione degli abitanti.L’Unione Inquilini riferisce che nella vicenda sono stati coinvolti la Presidenza della Municipalità, l’ente gestore, il Comando della Polizia Municipale, l’Assessorato al Patrimonio e gli uffici tecnici. I rappresentanti delle istituzioni si sarebbero presentati nell’abitazione con documenti, verbali e denunce per contestare ai figli dell’ex custode la presunta occupazione senza titolo.L’associazione richiama inoltre le condizioni personali dei due fratelli, descritti come anziani e affetti entrambi da gravi invalidità civili. Da qui le domande sollevate da Lopresto sull’opportunità di un intervento che, secondo la sua posizione, avrebbe dovuto essere preceduto da una valutazione amministrativa della storia dell’alloggio e delle persone che vi abitano.«La casa e la scuola sono state custodite per oltre mezzo secolo»Nel suo intervento, Lopresto evidenzia anche il ruolo svolto dai due fratelli nel corso degli anni. Secondo l’Unione Inquilini, la loro presenza avrebbe contribuito a evitare che l’ex scuola e l’abitazione venissero lasciate all’abbandono, al degrado e agli atti vandalici.Una permanenza che, al di là della proprietà comunale dell’immobile, ha intrecciato per oltre mezzo secolo la storia familiare dei due fratelli con quella dell’edificio e del quartiere.Per l’organizzazione, la risposta delle istituzioni avrebbe dovuto puntare alla ricerca di una soluzione amministrativa e sociale, anziché alla contestazione dell’occupazione. «Dopo 55 anni di vita vissuta tra quelle mura – conclude Lopresto – la risposta delle istituzioni dovrebbe essere la regolarizzazione e il riconoscimento di un diritto umano e sociale, non la repressione».