L'INCHIESTA Sequestri nelle scuole di Ottaviano, Poggiomarino e Boscoreale: diplomi a rischio

Il primo elemento da valutare è la consapevolezza dell'eventuale irregolarità

Il sequestro di 14 società e sei scuole paritarie nella provincia di Napoli, nella zona vesuviana, ha aperto un interrogativo che riguarda migliaia di persone: che cosa succederà ai circa 5.900 diplomi che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero stati rilasciati negli ultimi quattro anni a studenti che non avrebbero mai frequentato le lezioni?L'inchiesta riguarda istituti situati tra Torre Annunziata, Boscoreale, Poggiomarino e Ottaviano. La Procura, tuttavia, non indica studenti tra le 32 persone indagate. Il procedimento si trova ancora nella fase preliminare e il quadro delle responsabilità dovrà essere accertato nel corso delle indagini e nelle eventuali successive fasi giudiziarie.Per comprendere quali conseguenze potrebbero derivare dall'inchiesta è necessario distinguere diversi aspetti: la responsabilità penale di chi avrebbe partecipato alla falsificazione, la posizione di chi avrebbe ottenuto il titolo senza esserne consapevole e la validità amministrativa dei diplomi già rilasciati.La differenza tra chi era in buona fede e chi sapevaIl primo elemento da valutare è la consapevolezza dell'eventuale irregolarità. Il falso ideologico è un reato doloso e richiede, quindi, la coscienza e la volontà di attestare circostanze non vere.La Cassazione, con la sentenza numero 25509 del 10 luglio 2025, ha ribadito che per configurare il reato è necessaria la consapevolezza della falsità dell'attestazione. Di conseguenza, uno studente che si sia iscritto pensando di frequentare un regolare percorso di recupero degli anni scolastici e abbia confidato nella legittimità dell'istituto non risponde automaticamente sul piano penale.Diversa potrebbe essere la posizione di chi, invece, avesse pagato sapendo di ottenere un diploma senza seguire le lezioni e partecipando consapevolmente al meccanismo illecito.Le possibili responsabilità degli studentiLe contestazioni rivolte agli organizzatori riguardano, tra l'altro, ipotesi di falsità materiale e ideologica del pubblico ufficiale. Il presupposto è che gestori e docenti delle scuole paritarie, nell'attività di registrazione delle presenze e di rilascio dei titoli, possano assumere la qualifica di pubblici ufficiali.Un precedente richiamato in questo ambito è la sentenza numero 9155 del 2017 della Cassazione, che riconobbe a docenti di un istituto paritario campano responsabilità per abuso d'ufficio e falso ideologico in relazione ad assenze che non erano state annotate sul registro.Per uno studente che avesse consapevolmente pagato per ottenere un titolo senza frequentare, potrebbe configurarsi anche il concorso nel reato di falsità. Chi, invece, non avesse partecipato direttamente alla falsificazione, ma avesse successivamente utilizzato il diploma sapendo che era falso, potrebbe rispondere dell'uso di atto falso, fattispecie punita con pene ridotte di un terzo rispetto a quelle previste per la falsificazione.Le conseguenze potrebbero diventare più rilevanti se il titolo fosse stato utilizzato per accedere alla pubblica amministrazione. Un caso citato come precedente è quello del maxi procedimento di Vallo della Lucania, nel quale oltre 500 persone sono state rinviate a giudizio con l'accusa di aver utilizzato diplomi falsi per entrare nelle graduatorie del personale Ata, ottenere supplenze come docenti o partecipare a concorsi.Il fronte amministrativo: quando un diploma può essere messo in discussioneLa questione non riguarda soltanto eventuali responsabilità penali. Esiste anche un piano amministrativo, che può coinvolgere persino persone mai indagate.Per essere ammessi all'esame di Stato come candidati interni è necessario aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale. Se l'amministrazione dovesse accertare che la frequenza non è mai avvenuta, la validità del titolo potrebbe essere messa in discussione.La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza numero 7672 del 2025, ha chiarito che il riconoscimento della parità scolastica non costituisce una delega senza limiti: la pubblica amministrazione conserva il potere di verificare che i titoli siano stati rilasciati nel rispetto delle norme, anche quando provengono da scuole formalmente paritarie.In quel caso, le conseguenze furono la cancellazione dalle graduatorie e la risoluzione del contratto a termine. Si tratta di un precedente che mostra come la regolarità del titolo possa essere verificata anche dopo il suo rilascio.In linea generale, l'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo deve intervenire entro dodici mesi. La legge 241 del 1990 prevede però un'eccezione: il limite temporale può essere superato quando il provvedimento è stato ottenuto attraverso false rappresentazioni dei fatti, accertate con sentenza definitiva.Gli effetti su università, concorsi e assunzioniL'eventuale annullamento di un diploma potrebbe avere conseguenze anche su altri percorsi costruiti a partire da quel titolo. Tra questi ci sono le iscrizioni all'università, la partecipazione a concorsi e le assunzioni per le quali il diploma costituiva un requisito necessario.Anche in questo caso, però, la buona fede dello studente può assumere un peso determinante. Un precedente significativo risale al 2016: con la sentenza numero 3787, il Consiglio di Stato impedì a un ateneo di revocare la laurea a un giovane che aveva conseguito il diploma in una scuola presentata come parificata, riconoscendogli la condizione di «vittima inconsapevole di reati consumati ai suoi danni».La decisione evidenzia che le conseguenze di un'irregolarità commessa da un istituto non ricadono necessariamente e automaticamente su chi abbia conseguito il titolo senza conoscerne la natura illecita.A rischio anche graduatorie e incarichi per docenti e personale AtaTra le persone potenzialmente interessate dalle verifiche ci sono anche docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Se i titoli utilizzati per entrare nelle graduatorie o ottenere incarichi dovessero risultare non validi, potrebbero verificarsi esclusioni e decadenze dagli incarichi già ottenuti.Per ora, tuttavia, non è possibile stabilire quali diplomi saranno eventualmente contestati né quali conseguenze riguarderanno i singoli titolari. Molto dipenderà dalla convalida del sequestro, dagli sviluppi dell'indagine e dalle verifiche che potranno essere avviate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.Il nodo centrale resta dunque quello della posizione individuale di ciascuno studente: aver ottenuto un diploma da uno degli istituti coinvolti non equivale, da solo, a essere responsabili di un illecito. Saranno gli accertamenti sulla frequenza, sulla documentazione e sull'eventuale consapevolezza delle irregolarità a determinare i possibili sviluppi penali e amministrativi.