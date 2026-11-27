IMPRESE Sequestrati due milioni agli eredi del re del pane

sotto sequestro nell’ambito di un’operazione antimafia della Polizia di Stato

Un patrimonio del valore complessivo di circa 2 milioni di euro è finito sotto sequestro nell’ambito di un’operazione antimafia della Polizia di Stato. Il decreto, finalizzato alla confisca, è stato eseguito nei confronti degli eredi di un imprenditore del settore della panificazione, deceduto nel 2022 e ritenuto contiguo al clan camorristico Mallardo.Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Napoli su proposta del Questore ed eseguito dagli agenti della Divisione Anticrimine, con il supporto dei commissariati di Giugliano-Villaricca e Pianura.Nel mirino il patrimonio e tre societàIl sequestro riguarda l’intero patrimonio riconducibile all’imprenditore e le quote di tre società attraverso le quali la famiglia gestiva cinque panifici ed esercizi commerciali. Le attività si trovano tra Giugliano in Campania e il quartiere Pianura di Napoli.Secondo quanto emerso dagli accertamenti patrimoniali, l’imprenditore, a fronte di redditi leciti considerati modesti, avrebbe riciclato e reinvestito nelle proprie attività capitali di provenienza illecita riconducibili al clan Mallardo.Le attività proseguite dopo la morte dell’imprenditoreGli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che, dopo la morte dell’uomo nel 2022, la vedova e i figli hanno proseguito senza interruzioni la gestione delle attività commerciali, mantenendo le stesse strutture e, secondo la ricostruzione investigativa, i legami con la cosca.L’operazione patrimoniale punta dunque a sottrarre alla disponibilità degli eredi i beni e le partecipazioni societarie oggetto del provvedimento, per un valore stimato in circa 2 milioni di euro. Il sequestro è finalizzato alla confisca.