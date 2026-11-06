CAMORRA Sequestrati 3 milioni a imprenditore dei Casalesi

Un'imbarcazione di circa 15 metri, immobili di pregio, società, automobili e disponibilità finanziarie

La Dia di Napoli ha eseguito il provvedimento nei confronti dell'imprenditore ritenuto vicino alla fazione Schiavone. Bloccati 11 immobili nel Casertano, tre società, auto e 33 rapporti finanziari. Durante le operazioni trovati anche 50mila euro in contanti e orologi di lusso.Il patrimonio finito sotto sequestroUn'imbarcazione di circa 15 metri, immobili di pregio, società, automobili e disponibilità finanziarie. È consistente il patrimonio riconducibile ad Antonio Magliulo, imprenditore del settore edile ritenuto legato al clan dei Casalesi, fazione Schiavone, sul quale la Direzione investigativa antimafia di Napoli ha eseguito un sequestro per un valore superiore ai 3 milioni di euro.Tra i beni individuati dagli investigatori spicca uno yacht Pershing 48, acquistato recentemente. Il provvedimento comprende inoltre undici immobili, alcuni dei quali descritti come particolarmente lussuosi, distribuiti tra Casal di Principe, Casapulla e San Nicola la Strada, nel Casertano.Nel patrimonio sottoposto a vincolo figurano anche tre società, diverse autovetture e 33 rapporti finanziari. Gli accertamenti patrimoniali hanno interessato anche alcuni familiari dell'imprenditore.Rolex e 50mila euro trovati durante le operazioniNel corso dell'esecuzione del provvedimento, i militari hanno individuato ulteriori beni che sono stati inclusi nel sequestro: orologi Rolex e circa 50mila euro in contanti.Secondo la ricostruzione investigativa, il quadro patrimoniale emerso evidenzierebbe un tenore di vita particolarmente elevato e disponibilità considerate sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati da Magliulo, nonostante la sua attività imprenditoriale nel comparto delle costruzioni.Le accuse sul ruolo nell'organizzazione criminaleL'attenzione degli investigatori si concentra anche sui rapporti che l'imprenditore avrebbe intrattenuto per anni con il clan dei Casalesi. Secondo gli elementi raccolti dalla Direzione distrettuale antimafia, Magliulo avrebbe contribuito agli interessi economici della fazione Schiavone attraverso la fornitura di materiali edili alle imprese che si aggiudicavano appalti pubblici controllati dall'organizzazione.Gli viene inoltre attribuito un presunto ruolo nel reperimento di risorse finanziarie per il clan, attraverso operazioni di cambio di assegni e fatturazioni ritenute fittizie. Secondo l'ipotesi investigativa, avrebbe anche messo a disposizione i locali delle proprie aziende per consentire incontri tra appartenenti alla cosca.Magliulo è stato condannato in primo grado nel 2023 a otto anni e dieci mesi di reclusione per associazione mafiosa. Le contestazioni e gli elementi alla base della misura patrimoniale vanno comunque distinti dall'esito definitivo del procedimento penale.Il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua VetereIl sequestro è stato disposto dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Dda e della Dia di Napoli.L'intervento punta a colpire le disponibilità economiche e patrimoniali che, secondo gli investigatori, sarebbero riconducibili all'attività dell'imprenditore e ai rapporti con il sodalizio camorristico. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro supera i tre milioni di euro.