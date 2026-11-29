BOTTI Sequestrati 129 Kobra nei Paesi Vesuviani

La scoperta assume un significato ancora più drammatico perché arriva a due anni dall’esplosione avvenuta in una fabbrica clandestina di fuochi d’artificio

Centoventinove petardi Kobra custoditi all’interno di un garage a Ercolano. È quanto hanno trovato i carabinieri durante un controllo che ha portato all’arresto di un uomo di 55 anni e del figlio di 21. Entrambi sono accusati di detenzione illegale di materiale esplodente e, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti in carcere in attesa del giudizio.Il materiale pirotecnico è stato sequestrato dai militari e affidato agli artificieri del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Napoli, incaricati di occuparsi degli ordigni. La quantità rinvenuta e le caratteristiche dei petardi avrebbero potuto provocare conseguenze molto gravi anche per le persone che li custodivano.Il ricordo della strage di via PataccaLa scoperta assume un significato ancora più drammatico perché arriva a due anni dall’esplosione avvenuta in una fabbrica clandestina di fuochi d’artificio in via Patacca 94, a Ercolano. In quella tragedia persero la vita tre persone: un ragazzo di 18 anni, padre di una bambina di appena quattro mesi, e due sorelle gemelle di 26 anni.Le vittime stavano lavorando alla preparazione di candelotti Kobra quando il laboratorio abusivo saltò in aria. Un’esplosione devastante che rese questi petardi tristemente noti e lasciò un segno profondo nella comunità.Il sequestro e l’arresto dei due uominiAnche il materiale individuato nel garage era composto da 129 ordigni dello stesso tipo. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intero carico, mentre gli artificieri hanno preso in consegna i petardi per le operazioni di competenza.Padre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente e condotti in carcere, dove restano in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.