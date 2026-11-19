ALIMENTI Sequestrate due tonnellate di cozze avariate: erano dirette a Napoli

l’intero quantitativo sequestrato è stato avviato alla distruzione

Due tonnellate di cozze in cattivo stato di conservazione, provenienti dalla Spagna e destinate a impianti della provincia di Napoli, sono state sequestrate dalla Guardia Costiera di Genova durante un controllo in un polo logistico dell’hinterland milanese.I mitili erano custoditi in un ambiente privo di adeguata refrigerazione. La temperatura rilevata superava i 14 gradi, mentre il limite massimo consentito per la conservazione era di 6 gradi. Le condizioni riscontrate avevano compromesso la vitalità degli esemplari, rendendo il prodotto non idoneo.Disposta la distruzione delle cozzeSu disposizione dell’autorità sanitaria di Milano, l’intero quantitativo sequestrato è stato avviato alla distruzione. Al legale rappresentante dell’azienda logistica è stata inoltre contestata una violazione delle procedure obbligatorie per la tutela della sicurezza alimentare, con una sanzione amministrativa di 2.000 euro.Controlli in quattro regioni: sequestri e denunceL’intervento rientra in un’attività di vigilanza più ampia sulla filiera ittica, che ha interessato esercizi commerciali all’ingrosso e al dettaglio in Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati anche ingenti quantitativi di prodotti ittici scaduti, che non erano stati smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa. Per le irregolarità accertate sono state elevate sanzioni a carico dei responsabili.A Pavia, inoltre, il titolare di un esercizio commerciale etnico è stato denunciato a piede libero per il commercio di prodotti ittici congelati trovati in evidente cattivo stato di conservazione.Il bilancio delle ispezioni della Guardia CostieraComplessivamente, gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno effettuato 131 controlli. Le verifiche hanno portato a sanzioni per oltre 73mila euro e al sequestro di circa 2,5 tonnellate di prodotti ittici.Le operazioni hanno riguardato diverse fasi della commercializzazione, con l’obiettivo di individuare alimenti non conformi e violazioni delle regole previste per garantire la sicurezza dei consumatori.