TERREMOTO Scossa in Campania, il sindaco chiude le scuole

Al momento non vengono segnalati danni a edifici, infrastrutture o persone

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, alle ore 7.56, nel territorio del Vallo di Diano. Il sisma, rilevato dalla rete di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto come epicentro Montesano sulla Marcellana, dove è stata registrata una magnitudo di 2.3.Secondo i dati diffusi dall'Istituto, il movimento tellurico si è verificato a una profondità di circa 9 chilometri, caratteristica che potrebbe aver contribuito a rendere la scossa percepibile in alcune zone del territorio. Diversi cittadini hanno infatti avvertito il tremore, soprattutto nelle aree più vicine all'epicentro, anche se l'intensità del fenomeno è stata contenuta.Al momento non vengono segnalati danni a edifici, infrastrutture o persone. Nonostante l'assenza di particolari criticità, la scossa ha destato attenzione tra i residenti, molti dei quali si sono accorti del terremoto nelle prime ore della mattinata.Scuole chiuse per precauzioneLa decisione più immediata è arrivata dal Comune di Montesano sulla Marcellana. Il sindaco Giuseppe Rinaldi, dopo il terremoto, ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale, senza distinzione di ordine e grado.Una misura adottata per consentire le necessarie verifiche e garantire la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e di quanti frequentano quotidianamente gli edifici.La sospensione delle attività didattiche riguarda dunque tutte le scuole del territorio comunale. Una scelta cautelativa, maturata dopo il movimento sismico registrato alle 7.56, mentre si continua a monitorare la situazione.Il terremoto, pur avendo raggiunto una magnitudo relativamente bassa, ha riportato l'attenzione sulla necessità di mantenere alta la vigilanza nelle aree interessate da fenomeni sismici. Per il momento, il bilancio resta privo di conseguenze sul piano dei danni, ma la decisione dell'amministrazione comunale punta a garantire le condizioni di sicurezza prima del ritorno alla normale attività scolastica.