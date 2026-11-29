IL RITROVAMENTO Scoperto corpo di una giovane donna, ha ferite da traumi

Sulla salma sarebbero inoltre presenti segni che potrebbero essere compatibili con una morte di natura traumatica

Il corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto in un'area rurale lungo via Tiberina, nella zona a nord di Roma. A notarlo è stato un passante, che ha immediatamente segnalato la presenza del cadavere alle forze dell'ordine. La vittima, al momento ancora senza nome, avrebbe un'età compresa tra i 20 e i 30 anni.Il ritrovamento è avvenuto lungo una strada sterrata, in una zona isolata. Quando sono arrivati i carabinieri della Stazione di Prima Porta, il corpo era privo di vestiti. Sulla salma sarebbero inoltre presenti segni che potrebbero essere compatibili con una morte di natura traumatica, circostanza che dovrà essere verificata dagli accertamenti medico-legali.Rilievi dei carabinieri e attesa per il medico legaleSul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i militari della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e gli specialisti della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia. Sono in corso le attività tecnico-scientifiche per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.È atteso l'arrivo del medico legale e del pubblico ministero di turno della Procura di Roma, che coordina l'inchiesta. Da un primo esame esterno non sarebbero emerse ferite riconducibili a colpi d'arma da fuoco o a coltellate. Questo primo riscontro, tuttavia, non consente ancora di stabilire come sia morta la giovane.Nessuna pista esclusa: decisiva l'autopsiaL'ipotesi è che il decesso possa essere avvenuto nella tarda serata precedente o durante la notte. Sarà soprattutto l'autopsia a fornire indicazioni precise sulle cause della morte e sulle eventuali lesioni presenti sul corpo.Gli investigatori non escludono, al momento, alcuna possibilità. Tra gli scenari da verificare c'è anche quello secondo cui la donna potrebbe essere fuggita da qualcuno e aver perso la vita in seguito a condizioni di stenti. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi ancora tutta da accertare.Accertamenti per dare un nome alla vittimaLa giovane non aveva con sé documenti o altri elementi che permettessero di identificarla nell'immediato. Per risalire alla sua identità saranno effettuati anche rilievi dattiloscopici, mentre i carabinieri stanno verificando le denunce di scomparsa presentate nelle ultime ore e nei giorni precedenti.Il confronto con le segnalazioni di persone scomparse potrebbe contribuire a individuare la donna. Nel frattempo, gli investigatori proseguono gli accertamenti sul luogo del ritrovamento e sulle circostanze che hanno preceduto la morte, in attesa dei risultati degli esami scientifici e medico-legali.