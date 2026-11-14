L'OPERAZIONE Scoperti 3mila metri cubi di rifiuti speciali

La presenza di rifiuti così eterogenei, insieme alla vicinanza delle coltivazioni, rende necessari ulteriori approfondimenti per valutare l'eventuale compromissione delle matrici ambientali

Un terreno di circa tremila metri quadrati utilizzato come deposito illegale di rifiuti, anche pericolosi, è finito sotto sequestro nelle campagne tra San Cipriano d’Aversa e Villa Literno. A portare alla luce la situazione è stata un’operazione della Polizia Provinciale di Caserta, impegnata in un’attività di controllo contro l’abbandono e lo smaltimento irregolare dei materiali.La scoperta assume particolare rilievo per la posizione del sito: l’area si trova infatti nelle vicinanze di terreni agricoli destinati alla coltivazione di ortaggi e altri prodotti alimentari. Una prossimità che ha spinto gli operatori ad approfondire anche i possibili rischi per il suolo e per le altre componenti ambientali.Dai materiali edili all’amianto: cosa è stato trovatoDurante l’ispezione gli agenti hanno individuato un accumulo consistente di materiali di diversa natura. Tra i rifiuti erano presenti asfalto fresato, scarti di demolizioni e lavorazioni edili, componenti e ricambi provenienti da veicoli fuori uso, plastiche, contenitori e residui di vernici.A destare maggiore preoccupazione è stata soprattutto la presenza di lastre e frammenti di amianto, trovati in condizioni di conservazione particolarmente precarie. Si tratta di materiali che richiedono procedure specifiche di gestione e smaltimento, proprio per evitare la dispersione di sostanze pericolose nell'ambiente.La presenza di rifiuti così eterogenei, insieme alla vicinanza delle coltivazioni, rende necessari ulteriori approfondimenti per valutare l'eventuale compromissione delle matrici ambientali e le possibili conseguenze sulle produzioni agricole.Controlli su persone e mezzi utilizzatiL’attività investigativa non si è limitata alla ricognizione del terreno. Nel corso dell’operazione sono state identificate alcune persone presenti nella zona e sono stati controllati i veicoli che sarebbero stati utilizzati per trasportare e scaricare i materiali.Gli elementi raccolti potranno contribuire a ricostruire la provenienza dei rifiuti, le modalità con cui sono stati conferiti e gli eventuali soggetti coinvolti nella gestione illecita dell’area.Sequestro e informativa alla ProcuraAl termine delle verifiche, gli agenti hanno disposto il sequestro penale dell’intera superficie, impedendo così che il terreno potesse continuare a essere utilizzato come discarica abusiva.L’intervento è stato coordinato dal comandante della Polizia Provinciale, Biagio Chiariello, nell’ambito delle attività di tutela ambientale promosse dalla Provincia di Caserta, guidata dal presidente Anacleto Colombiano.La documentazione relativa all’operazione è stata trasmessa alla Procura della Repubblica competente attraverso un’informativa di reato. Gli atti sono stati inoltre inoltrati agli uffici interessati per gli adempimenti successivi, compresi quelli relativi agli eventuali interventi di caratterizzazione e bonifica del sito. Saranno gli accertamenti a stabilire l’entità dell’inquinamento e le responsabilità per l’abbandono dei rifiuti.