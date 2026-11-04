L'INCIDENTE Scooter si scontra con furgone in manovra, ragazzo in ospedale

Dopo l’incidente sono arrivati sul posto i soccorritori con un’ambulanza, per prestare assistenza al giovane ferito

Scontro tra un mezzo a due ruote e un veicolo commerciale lungo via Posillipo. Il giovane scooterista è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Borrelli e Pascucci chiedono maggiori controlli e interventi per la sicurezza stradale.Attimi di paura nel pomeriggio lungo via Posillipo, a Napoli, nelle vicinanze di Palazzo Donn’Anna. Un giovane in sella a uno scooter è rimasto coinvolto in un incidente con un furgone il cui conducente, secondo le prime informazioni, stava effettuando un’inversione di marcia.L’impatto tra i due veicoli ha provocato la caduta dello scooterista, che ha riportato alcune ferite. Fortunatamente, da quanto riferito, le lesioni non sarebbero gravi e non si sarebbero registrate conseguenze particolarmente serie.Ambulanza e carabinieri sul luogo dello scontroDopo l’incidente sono arrivati sul posto i soccorritori con un’ambulanza, per prestare assistenza al giovane ferito e valutare le sue condizioni. Presenti anche i carabinieri, intervenuti per effettuare gli accertamenti necessari e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.Tra gli aspetti da chiarire c’è la manovra compiuta dal furgone e la posizione dei due mezzi al momento dell’impatto. Saranno le verifiche delle forze dell’ordine a stabilire con precisione come si siano svolti i fatti e le eventuali responsabilità.L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo una strada molto frequentata come via Posillipo, dove la convivenza tra automobili, veicoli commerciali, scooter e pedoni richiede particolare prudenza.Borrelli e Pascucci: «Sulle strade della città troppi incidenti»Sull’accaduto sono intervenuti il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e Lorenzo Pascucci, consigliere di Europa Verde della Municipalità 1. I due esponenti hanno espresso preoccupazione per il numero di incidenti che continuano a verificarsi sulle strade napoletane.«Ogni giorno riceviamo un vero e proprio bollettino di guerra dalle strade della nostra città, su cui continuano a verificarsi ancora troppi incidenti, spesso anche mortali», hanno dichiarato.Secondo Borrelli e Pascucci, non sarebbero sufficienti gli appelli alla prudenza: servirebbero misure concrete per ridurre i rischi e impedire comportamenti pericolosi alla guida.La richiesta: più controlli e interventi per rallentare i veicoliI due rappresentanti politici chiedono in particolare interventi strutturali per indurre gli automobilisti a moderare la velocità, accompagnati da strumenti di controllo capaci di individuare e sanzionare tempestivamente chi viola le norme del Codice della strada.«Servono interventi strutturali volti a far rallentare i veicoli e soprattutto strumenti di controllo per agire immediatamente contro chi non rispetti le regole del Codice della strada», hanno aggiunto.Nel caso dell’incidente avvenuto nei pressi di Palazzo Donn’Anna, fortunatamente, il giovane scooterista non avrebbe riportato ferite gravi. Una conclusione che avrebbe potuto essere ben diversa, come hanno sottolineato Borrelli e Pascucci: «Nel caso specifico di oggi, per fortuna, nessuna conseguenza grave ma poteva andare peggio».L’episodio riaccende così il dibattito sulla necessità di rafforzare la prevenzione e i controlli, affinché le strade di Napoli possano diventare più sicure per chi si sposta ogni giorno.