VIOLENZA Scippata in ascensore, uomo prova ad aiutarla e batte la testa

I responsabili sono riusciti a fuggire, mentre il passante è rimasto ferito

Due malviventi avrebbero tentato di strappare la borsa a una donna già entrata nell’impianto elevatore. Un passante è intervenuto per aiutarla, ma sarebbe stato spinto a terra e avrebbe battuto la testa. L’ascensore, gestito da Anm, è stato chiuso. Indagini in corso.Momenti di paura oggi nel quartiere Sanità, a Napoli, dove una donna sarebbe stata aggredita da due malviventi all’interno dell’ascensore. I due avrebbero tentato di strapparle la borsa mentre la signora si trovava già nell’impianto elevatore.Durante l’aggressione è intervenuto un passante, che avrebbe cercato di aiutare la donna e allontanare i malviventi. Nel corso della concitazione, però, l’uomo sarebbe stato spinto a terra, cadendo e battendo la testa.I responsabili sono riusciti a fuggire, mentre il passante è rimasto ferito. L’ascensore, gestito da Anm, è stato chiuso dopo l’accaduto.Sul posto polizia e sanitari del 118La notizia dell’aggressione ha richiamato immediatamente l’attenzione di numerose persone. Sul posto si è formato un capannello di residenti e curiosi, insieme a cittadini che hanno cercato di prestare aiuto.Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i sanitari di un’ambulanza del 118, che hanno prestato assistenza al ferito.Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.Al momento, la ricostruzione dei fatti è ancora in corso.La denuncia del consigliere RestainoA segnalare quanto accaduto è stato Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena, che ha espresso solidarietà alle persone coinvolte.«Circa un’ora fa – racconta – si è verificata una rapina all’interno dell’ascensore. Al momento la struttura è chiusa, con grande disagio, tensione e la presenza di forze dell’ordine e tantissima gente sul posto. Esprimo la mia totale solidarietà a chi ha vissuto questo momento di paura».Restaino ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire maggiore sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici del quartiere.«Episodi del genere confermano quanto sia fondamentale presidiare, curare e vivere i nostri spazi, rendendoli più sicuri e accessibili per tutti», ha aggiunto.La richiesta di apertura anche la domenicaIl consigliere ha annunciato che domani presenterà una nuova richiesta formale per garantire il funzionamento dell’ascensore anche durante la giornata di domenica.«Proprio in quest’ottica, domani protocollerò una nuova richiesta formale per ottenere un risultato che stiamo inseguendo da tempo: garantire il funzionamento dell’ascensore anche la domenica», ha spiegato.Nel caso in cui non fosse possibile assicurare il servizio per tutte le domeniche, Restaino chiederà almeno l’apertura nella prima domenica del mese, con l’obiettivo di garantire un servizio essenziale a residenti, commercianti e visitatori del quartiere.L’episodio riporta così al centro il tema della sicurezza e dell’accessibilità degli spazi pubblici nella zona della Sanità, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire quanto accaduto e risalire agli autori del tentato scippo.